佛州簽署反中法案　台辦事處獲邀：盼強化台美雙邊關係

▲佛州州長迪尚特（中）簽署兩項反中法案。（圖／翻攝自邁阿密辦事處）



文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

佛羅里達州長迪尚特今天在邁阿密簽署法案，防範中國勢力滲透當地，並杜絕企業間諜活動。駐邁阿密辦事處長紀欽耀應邀，譴責中國對台打壓，也樂見佛州認知中國威脅加以抵制。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天簽署日前於州議會通過的2項法案，目的是防範中國勢力滲透當地高等教育機構與政府，並杜絕企業間諜活動。

狄尚特在記者會上表示，為反制中國共產黨及與美國敵對國家對美國學術研究單位、教育及公共機構的影響與干預，未來佛州大學須公布來自外國政府超過5萬美元的獎學金及捐款。

他也嚴詞批評中共與世界衛生組織（WHO）須為疫情在全球大流行負責。

紀欽耀在致詞時表示，台灣長期遭受中國刻意打壓及威脅。在疫情肆虐全球之際，中國仍企圖以疫苗利誘台灣友邦轉向。他樂見佛州及世人認知中國威脅並加以抵制。

對於美方日前宣布捐贈台灣75萬劑疫苗，紀欽耀也表達感謝之意。他強調，台美共享自由、民主、人權、法治等普世價值，台灣為美國重要貿易夥伴，盼持續強化雙邊關係。

出席簽署儀式者還包括佛州聯邦眾議員西門內斯（Carlos Gimenez)、佛州眾議院議長斯普羅斯（Chris Sprowls）、南佛州台灣同鄉會會長許清政、南佛州台灣人公共事務會（FAPA）前會長楊美娥、全球台灣研究中心（GTI）共同創辦人林素芬等人。

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