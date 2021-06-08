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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美國專家分析：即使美國干預　中國仍會「武統台灣」

▲▼▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）

▲美國學者認為，即使美國干預，中國還是會武統台灣。（圖／翻攝自央視）

記者林彥臣／綜合報導 

美國的國際關係學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）在近期即將發表於學術期刊的文章認為，美國必須承認新的現實，即便在美國干預的情況下，中國還是會武統台灣，這也是30年來美國要認真考慮，中國會有動用武力解決兩岸問題的可能性。

根據《中評網》報導，史丹佛大學國際研究所研究員、美國企業研究所的非常駐高級研究員梅惠琳在即將出版的7/8月《外交事務》做出上述評估。這篇題為《台灣的誘惑:北京為何可能訴諸武力》的長文被這份權威的外交雙月刊作為重點文章來推薦。

文中指出，多年來，和平統一的前景一直在縮小，越來越少的台灣人認為自己是中國人，或者希望成為中國大陸的一部分，蔡英文連任強化了北京方面的擔憂，即台灣人民永遠不會願意回到祖國；香港實施新的國安法，也令台灣人更不願接受「一國兩制」。

梅惠琳認為，如果北京決定發動一場將台灣收歸中國主權的強制戰役，它將試圖籌劃其行動以阻止美國的干預，中方在這方面會採取脅迫性但是漸進的行動，以試探美方的反應，但是，如果中方認為美國無論如何都可能進行軍事干預，那麼中國反而可能會以更快的速度決定升級。

▲▼美國著名兩岸關係學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）。（圖／Oriana Skylar Mastro twitter）

▲美國著名兩岸關係學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）（圖／Oriana Skylar Mastro twitter）

換句話說，一旦北京決定採取行動，如果美國的威懾是基於可信的軍事干預以保護台灣，那麼實際上可能會刺激中方對美軍發動攻擊，美國干預的威脅越可信，中國就越有可能在一開始就打擊美國在該地區的軍隊，但如果中國認為美國可能置身衝突之外，它就會拒絕攻擊美國在該地區的軍隊，因為這樣做將不可避免地把美國捲入戰爭。

有人認為北京會在乎其受到制裁而在經濟上受影響，但梅惠琳認為，北京既然下決心動武，就一定預期會在經濟上付出代價，而且北京可能認為他們有社會和經濟優勢，可以讓他們比美國人更長久，中國在經濟上與美國脫鉤得越多，技術上越自給自足，這種優勢就會越大，而且事實上，世界上多數國家在經貿關係方面，也不願在美中之間做選擇。

梅惠琳表示，要阻止中國大陸進攻台灣，最有效的方法也是最困難的，「讓中國人相信，武統將以中華民族無法復興為代價」，美國無法單獨做到這一點，華盛頓需要說服一個龐大的盟友聯盟，從各方面做出協調反應，不幸的是，這種可能性微乎其微。

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