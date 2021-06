人造致命新冠病毒！　美科學家揭2大證據：「功能增益」是關鍵

▲武漢病毒研究所「人造外洩病毒」的理論再次成為關注焦點。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

《華爾街日報》6日在「專欄與觀點」刊出2名科學家的投書,他們觀察到2019冠狀病毒疾病的基因序列具有明顯人工足跡,通常不會在自然演化的病毒上看見,指病毒是在實驗中進行「功能增益」促進致命力,之後外洩導致全球陷入百年等級的嚴重疫情。2名科學家分別為臨床生物製藥公司「Atossa Therapeutics」創辦人奎伊博士(Dr. Steven Quay),以及勞倫斯柏克萊國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory)的前首席科學家穆勒(Richard Muller)。

根據該篇投書文章,穆勒和奎伊指出有2個關鍵的證據能夠支持「病毒人造」的理論,關鍵證據與「功能增益」(gain-of-function)研究相關,該研究是微生物學家修改病毒基因組,以改善和突出病毒特性的研究,通常是提升病毒的傳染力,或是使其致命性更高。

2位科學家指出,在36個可能基因組配對中能夠連續產生2個精胺酸,結果會讓病毒更具致命性,而其中一個最常用於「功能增益」的序列是「CGG-CGG」或稱「雙CGG序列」。他們指出人為最常插入的是「雙CGG序列」,因為穩定且方便,科學界在這方面的經驗相當豐富,另一個「雙CGG序列」的優勢在於,相較其他35個可能的基因配對選擇,「雙CGG序列」創造了一個可以被追蹤的信號標。

奎伊和穆勒接著提出一個「額外的科學證據」,奎伊並稱這是一個「重量級」的事實,即COVID-19的基因多樣性和先前的SARS與MERS有極度的不同,他們指出SARS和MERS經由在人類身上傳染發展出更具傳播性的能力,但COVID-19卻在一開始出現時,就已經是優化成極具傳染性的版本。而且SARS和MERS等冠狀病毒家族中從未自然發現「雙CGG序列」,卻唯獨在COVID-9中發現該組序列,「人畜共通起源論點的支持者必須解釋,為什麼COVID-19在變種或重組時,會湊巧選擇了它們最不喜歡的『雙CGG序列』組合?為什麼病毒選擇複製的版本會和功能增益研究者選擇的一樣?」

The Covid-19 pathogen has a genetic footprint that has never been observed in a natural coronavirus, write @quay_dr and Richard Muller https://t.co/kIVGvITFwz