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貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

▲▼貝佐斯的太空探索公司藍源（Blue Origin）宣布將公開拍賣「新謝帕德號」（New Shepard）火箭其中一個座位。（圖／路透）

▲貝佐斯的太空探索公司藍源（Blue Origin）宣布將公開拍賣「新謝帕德號」（New Shepard）火箭其中一個座位。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空探索公司藍色起源（Blue Origin），將在7月20日進行首趟太空載人太空任務，他的旅伴除了他的弟弟馬克．貝佐斯（Mark Bezos）之外，還會開放拍賣1個座位給一般乘客，目前這個座位的競標價已經高達280萬美元（約新台幣7700萬），競標活動將在12日結束。

綜合外媒報導，貝佐斯的太空旅遊任務，將在7月20日啟動，乘客們將搭著「新謝帕德號」（New Shepard）火箭，從德州啟程穿越太空邊緣，而任務的7月20日，也是阿波羅11登陸月球的紀念日。

貝佐斯在今年2月初表示，他將詞句亞馬遜首席執行官的任務，以便他花更多時間專注於藍色起源公司。

▲▼貝佐斯的太空探索公司藍源（Blue Origin）宣布將公開拍賣「新謝帕德號」（New Shepard）火箭其中一個座位。（圖／路透）

▲仰望「新謝帕德號」（New Shepard）的視角。（圖／路透）

貝佐斯在IG上說，「從太空看地球，這改變了你與地球的關係，這次的旅程是我一生中最想做的事，這次的冒險對我來說是件大事」。

「新謝帕德號」的座位拍賣，將在12日結束，目前的競標價達到280萬美元，共有來自143個國家、近6000名參與者參加競標，競標所得將會提供給藍色起源成立的「未來俱樂部基金會」（Club for the Future），這個基金會的宗旨是激勵後代追求理工工作，並且幫助創造太空生活的未來。

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