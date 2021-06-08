家裡關3小孩管不動！崩潰媽開大絕「養鵝防老」　1張照秒懂多有效

▲停課到7/2，爸媽請堅強。（圖／網友授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

停課至今已3周，三級警戒延長至6月28日，全國學校也停課到暑假，孩子們還有很長時間可以待在家，不過請假在家育兒的爸媽們快要崩潰，甚至有三寶媽已經走投無路到「放鵝咬人」！

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，家裡有3個精力旺盛的小孩，為了防疫已經關在家好幾周沒出門，家裡能玩的都玩過一遍快要悶壞，爸媽的耐心也跟著一天天被消磨，「講不聽管不動，吵到屋頂要掀開了，只好放鵝咬人了！」

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▲這2隻是小孩剋星。（圖／網友授權提供）



照片中可見，2隻大白鵝被放出來後一臉茫然，呆呆地在沙發東張西望，後面卻有3個嚇到躲在角落的小孩，其中一個妹妹滿臉驚恐地大哭，甚至拿來棉被阻擋，拒絕大白鵝靠近，原PO看到這一幕忍不住笑場，「我家小孩只有家鵝能鎮壓，媽媽吼到心很累。」

家長們心有戚戚焉地留言，「可以借一隻嘛？ 我也管不動」、「我看我來跟我外婆抓幾隻鬥雞出租好了，疫情期間全面3折」、「等等鵝會大缺貨」、「鵝覺得莫名？找我嗎？」、「養起來，養鵝防老」、「這是備糧還是寵物？」

本站曾報導《家長再崩潰2周！停課延長「炸房子日常」上演 二寶爸1張照吸共鳴》，家長們這陣子和小孩一起關在家，耐性與體力快速消耗，戶頭裡的存款也慢慢變少，因為很多夫妻是輪流請假在家顧小孩，停課不停班對雙薪家庭至今仍是未解難題，雖然有防疫照顧假可以請，但三級警戒不斷延長，很多家長苦惱該如何開口請假，盼政府提出更完整配套措施。