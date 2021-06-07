家長再崩潰2周！停課延長「炸房子日常」上演　二寶爸1張照吸共鳴

▲停課後家裡變這樣。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

本土疫情遲遲沒壓下來，死亡人數已260人，行政院稍早宣布三級警戒延長至6月28日，全國停課時間也比照處理。兩度延長三級警戒，許多爸媽擔心的「停課到暑假」真實發生，家長臉上笑容逐漸消失，雖然防疫優先，但跟孩子一起關在家一個月快要崩潰！

一名二寶爸在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片，經過三周的居家防疫後，客廳幾乎已經面目全非，地板到處都是散落的玩具，連行走空間都沒有，沙發下也被丟滿小朋友雜物，即便在如此混亂的環境下，兒子女兒照樣能拿著蠟筆專心地畫畫，孩子看起來很開心，不過爸媽可笑不出來，「再不讓這兩隻滾去上學，我家會成垃圾堆。」

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▲停課不停班，家長請假也成頭痛問題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



這張照片隨即引起網友共鳴，自停課以來，臉書總是充滿爸媽的哀號，家裡被孩子轟炸成一片狼藉，但為了疫情趕快過去，家長們也只能咬著牙忍下去了，「我家已放棄~想說等恢復上課再來大掃除XD」、「疫情停課前，我都不知道我罵人這麼厲害」、「炸房子日常，等1天收個7749次就會選擇放棄了」、「現在沒疫苗可以打，至少有幼苗可以打。」

行政院長蘇貞昌7日表示，現在疫情尚未穩定，決定二度延長三級警戒至6月28日，全國各級學校也配合停止上課到暑假，至於大學指考的相關規劃，會再請教育部好好研擬，其餘細節指揮官陳時中將會在下午的例行記者會說明。