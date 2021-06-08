沒人會為吃粽子玩命！　苦苓逆風發文：別把端午回家當十惡不赦

▲疫情嚴峻，端午節返鄉成了話題。（圖／翻攝自pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

本土疫情依舊嚴峻，今年端午節成了「強烈建議別移動的端午」，許多人在臉書呼籲不要返鄉「不要讓端午節變清明節、中元節」。不過作家苦苓有不同觀點，他在臉書發文直言「不要把每個端午回家的人都當成十惡不赦」。

由於端午連假台鐵、高鐵車票售罄引起討論，引發民眾憂心會造成新冠肺炎疫情再度傳播，紛紛喊話大家端午節別返鄉，金曲歌王青峰、田馥甄、阿爆等藝人也都發文呼籲，盼用自身影響力，來減少返鄉的人流。

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除了藝人之外，部會首長也紛紛呼籲端午節不要返鄉，台北市長柯文哲日前也呼籲民眾盡量待在家中；台南市長黃偉哲6日發起「退票、聯防、保家鄉」活動，端午返鄉退票可領200元，勸導快篩領1千，PCR陽性可領1萬元。

▲台南市長黃偉哲指出，6月7日起擴大執行移工宿舍、市場執行防疫大執法及南科快篩、端午連假退票、家戶聯防新防疫政策。（圖／記者林悅翻攝）

面對各界呼籲端午節別返鄉熱潮，作家苦苓在臉書逆風發文，他說「有的人學校畢業了，必須回家；有的人失去工作了，被迫回家：有的人家裡需要了，只好回家⋯不要把每個端午回家的人都當成十惡不赦，沒有人會為了吃粽子玩命。」

對此有網友留言「需要回家當然該回，但不用擠端午熱潮」、「最怕的是並不知道自己是感染者，一旦擴散開來往往無法收拾。」、「的確沒有人會為了粽子玩命，但疫情之所以擴散延續，其實往往是不知情所致」。