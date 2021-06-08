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還在笑某些疫苗保護力僅50、60%？　他：國產疫苗可能是「問號」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲近日民眾施打AZ疫苗情形。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

對於近日吵翻天的疫苗議題，政大法律科際整合研究所副教授、疾管署人體研究倫理審查會委員劉宏恩今天（8日）表示，各位還在取笑或嫌棄某些疫苗的保護力只有百分50、60嗎？但國產疫苗就算號稱解盲成功，由於推測保護力的CoP標準不明，「它們的保護力可能是百分之『？』──對，是個問號。」

劉宏恩今在臉書說，雖信箱裡收到一些咒罵他，「為何要配合中國認知作戰詆毀國產疫苗」的來信，但他還是要講，國產疫苗馬上要「解盲」了，食藥署到現在沒有告訴大家它決定「解盲過關與否」的標準在哪裡；一直在講緊急授權EUA，但大家可以去查查看，食藥署竟到今天仍然沒有公布緊急授權EUA的審查辦法和準則，所以未來決定國產疫苗通過與否的那把尺到底是什麼？

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▼近日疫苗施打現場大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

劉宏恩指出，又一些專家最近喜歡談，WHO在5月底曾有會議討論以二期試驗的血清抗體數值，來「推測」原本藉由三期試驗才得知的實際臨床保護力，（這個「推測」是所謂的CoP）；但他們之中部分人絕口不提，WHO只是在研議未來方向，事實上至今沒有國際共同接受的推測標準，那請問台灣食藥署已經獨步全球訂出了推測標準嗎？在哪裡？

劉宏恩認為，請問若沒有事先提出「標準」，或是只有不透明不公開無法接受檢驗的黑箱標準，這樣子你講「解盲通過」與否，有什麼公信力？

劉宏恩表示，各位還在取笑或嫌棄某些疫苗的保護力只有百分50、60嗎？那你知不知道，「我們國產疫苗就算號稱解盲成功，由於推測保護力的CoP標準不明，它們的保護力可能是百分之『？』──對，是個問號。」

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