還在笑某些疫苗保護力僅50、60%？　他：國產疫苗可能是「問號」

▲近日民眾施打AZ疫苗情形。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

對於近日吵翻天的疫苗議題，政大法律科際整合研究所副教授、疾管署人體研究倫理審查會委員劉宏恩今天（8日）表示，各位還在取笑或嫌棄某些疫苗的保護力只有百分50、60嗎？但國產疫苗就算號稱解盲成功，由於推測保護力的CoP標準不明，「它們的保護力可能是百分之『？』──對，是個問號。」

劉宏恩今在臉書說，雖信箱裡收到一些咒罵他，「為何要配合中國認知作戰詆毀國產疫苗」的來信，但他還是要講，國產疫苗馬上要「解盲」了，食藥署到現在沒有告訴大家它決定「解盲過關與否」的標準在哪裡；一直在講緊急授權EUA，但大家可以去查查看，食藥署竟到今天仍然沒有公布緊急授權EUA的審查辦法和準則，所以未來決定國產疫苗通過與否的那把尺到底是什麼？

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▼近日疫苗施打現場大排長龍。（圖／記者李毓康攝）







劉宏恩指出，又一些專家最近喜歡談，WHO在5月底曾有會議討論以二期試驗的血清抗體數值，來「推測」原本藉由三期試驗才得知的實際臨床保護力，（這個「推測」是所謂的CoP）；但他們之中部分人絕口不提，WHO只是在研議未來方向，事實上至今沒有國際共同接受的推測標準，那請問台灣食藥署已經獨步全球訂出了推測標準嗎？在哪裡？

劉宏恩認為，請問若沒有事先提出「標準」，或是只有不透明不公開無法接受檢驗的黑箱標準，這樣子你講「解盲通過」與否，有什麼公信力？

劉宏恩表示，各位還在取笑或嫌棄某些疫苗的保護力只有百分50、60嗎？那你知不知道，「我們國產疫苗就算號稱解盲成功，由於推測保護力的CoP標準不明，它們的保護力可能是百分之『？』──對，是個問號。」