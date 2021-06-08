每天來回三重板橋　他採檢確診「3天沒接到通知」一看app傻了

記者陳俊宏／綜合報導

採檢時，民眾都會被告知「等三天如果沒收到通知就是陰性」。但新北市一名李先生因發燒咳嗽，進行PCR檢測，等3天未獲通知，他主動查看「健保快易通APP」才傻眼發現確診，打給衛生局卻被要求繼續等通知，直到採檢6天後才正式通知去隔離。對此，新北市衛生局回應，現在採檢量大，確實有通知延後的問題，提醒民眾隨時留意身體狀況，不要輕忽。

《東森新聞》報導，李先生從事餐飲服務業，每天三重、板橋來回跑，他表示，自覺症狀很像新冠病毒的狀況，所以一直覺得有確診，畢竟他的職業就是跟很多人接觸。

▼李先生受訪。（圖／東森新聞）



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李先生5/19感覺咳嗽、倦怠，5/22快篩陰性，但持續發燒、腹瀉，5/26去PCR檢測，直到5/28主動查看「健保快易通」 app，發現PCR檢測陽性，打給1922和衛生局，只得到「等候通知」的回應，6/2才接到電話通知確診，6/5被安排到檢疫所救治。

李先生經過6天才被通知確診，他質疑，如果有其他民眾遇到跟他一樣情況，卻防疫鬆懈到處趴趴走，以為沒收到通知覺得是小感冒，並繼續上班，結果傳染更多人；如果警覺性沒比較高，或沒下載健保快易通app，就不知道自己是確診者，恐成為破口。

李先生表示，官方會說採檢後等3天時間，不過若人力不足，不要把時間說那麼死。他也強調，體諒非常時期醫療人力資源都很緊繃，但很難壓抑失望透頂的心情，在家每天都怕漏接電話。對此，新北市衛生局回應，現在採檢量大，確實有通知延後的問題，提醒民眾隨時留意身體狀況，不要輕忽。