「疫情逆轉」時間點曝！陳建仁揭穿防疫盲點　端午節是關鍵

圖、文／鏡週刊

全台6月中旬進入大規模疫苗施打階段，包括15萬劑莫德納疫苗11日起施打、日本捐贈124萬劑AZ疫苗15日起開打，加上6日3位美國參議員訪台宣布美方將捐75萬劑疫苗，還有國產疫苗可望月底到位。流行病學專家、前副總統陳建仁5日透過視訊專訪向本刊分析，若能在8月底前達成1千萬人至少接種1劑疫苗，屆時國人才可稍微放鬆心情。

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▲陳建仁舉美國為例，疫情最嚴峻時大量施打疫苗後，死亡率就大幅減低。圖為美國疫苗接種站。（圖／鏡週刊提供，下同）

陳建仁說，希望全國每天能接種2、30萬劑，在2週內將現有疫苗施打完畢，如此量能就會讓他對抗疫更有信心。他也呼籲全民一起打疫苗，成為台灣的防疫英雄。

對台灣疫苗接種量能，陳建仁相當有信心。他說，國人傳統對施打疫苗意願高於許多國家，過去季節性流感疫苗、H1N1流感疫苗接種效率都很好，加上台灣醫療公衛體系健全，從地方衛生所、基層診所到醫學中心都能配合接種，中央及地方政府也已規劃設置集體接種站，預估一天最高可打30萬劑疫苗。「若日本捐的124萬劑AZ疫苗，加上本週起施打的15萬劑莫德納疫苗，能在2週內接種完成，證明未來新疫苗陸續進來，一天能接種20到30萬劑，對台灣預防接種的部署，我就有信心！」

陳建仁舉例，英國、美國今年1月初疫情嚴峻，處於大規模封城狀態，大規模實施疫苗接種後，1月下旬後確診病患死亡率即大幅降低；目前美國疫苗施打率（至少1劑）已達5成，英國則接近6成，位居全世界疫苗施打率前段班的以色列更是模範生，這3國都是值得效法的成功案例。

「每個打預防針的人，就是台灣防疫真正的英雄！」陳建仁說，除了政府部署疫苗接種，陳建仁指出，全民能否發揮「我為人人、人人為我」觀念，輪到施打疫苗時主動配合，也是疫苗接種能否達標、控制疫情蔓延的重要關鍵。只要接種量達標、疫苗供應源源不絕，他研判，疫情指揮中心指揮官陳時中設定的10月份完成疫苗接種工作目標可望達成。

陳建仁也點出3項近期要特別重視的防疫盲點，首先，他提醒民眾前往市場、賣場或超市購物時，要盡量避免人潮群聚。他尤其肯定很多地方政府已開始實施減少購物人流措施，而這些措施也需要全民一同繼續努力配合。

其次，為了因應隨時可能發生的突發疫情狀況，陳建仁呼籲各縣市政府一定要設置充足的篩檢站，才能發揮篩檢量能，盡可能地找出確診者。第三，他建議，針對國內重要企業、工廠，務必確保防疫安全措施，避免影響國內經濟正常運作。

陳建仁也研判，我國衛教宣導對在茶藝館服務員、顧客等族群不夠深入，導致這樣的族群警覺性不足，被感染時若是輕症就不看醫生、不做篩檢，未來應加強社會各階層宣導。像是近期苗栗科技廠爆發大規模移工群聚感染，政府也該同時檢討對移工自主健康管理等措施，是否宣導不足。

5月26日蔡英文主持民進黨視訊中常會時透露，我國採購德國原廠BNT疫苗，受到中國介入導致破局。對此，陳建仁感嘆，台灣疫苗取得過程常碰到政治壓力，「有些國家」阻撓德國、日本疫苗來台，政治因素確實使台灣疫苗分配受到很大障礙，「我覺得很遺憾，有些人把政治凌駕科技、人道，這確實是個悲劇。」

有暖男稱號的陳建仁也勉勵各縣市政府，防疫一定要繼續維持高品質水準，若某地方政府忽然爆發大量感染，中央與鄰近縣市必須全力協助。



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