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進入社區傳播又缺疫苗　醫：與其打完兩劑，不如廣撒第一劑

記者黃翊婷／綜合報導

在疫苗有限的情況下，該怎麼安排優先施打順序，才能發揮最大的效用，是如今最受關注的問題之一。英國在台醫師葉庭瑜曾在臉書PO文建議，若已經進入社區傳播模式，依據義大利的模式看來，與其按照標準流程打完兩劑，不如廣撒第一劑。

▲▼COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣疫苗短缺，讓部分民眾十分憂心。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

葉庭瑜6日在臉書PO文中提到，針對疫苗施打對象的順序，策略專家會（WHO SAGE）建議，主要分為兩種接種模式，其一是「無本土病例模式」，即為聚焦防堵境外感染源進入社區；另一個則是「已進入社區傳播模式」，關鍵在減低死傷與維持基本社會運作。

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而台灣截至6月7日，累計本土病例已達到1萬290例。葉庭瑜認為，若是已進入社區傳播模式，最先施打對象是實際照護境外移入案例的醫護檢驗、和清潔人員，第二順位則是成年長族群；此外，根據義大利的模式看來，在疫苗不足的情況下，與其按照標準流程打完兩劑，不如廣撒第一劑，讓更多人獲得基本的防護力，也可以有效降低老年人的死亡率。

▲▼COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲葉庭瑜指出，AZ疫苗的效果比預期還要好很多。

不過，葉庭瑜7日透過友人於臉書PO文進一步解釋，不管是哪一種疫苗，單打第一劑的效果（約33％）都不如按照流程打完兩劑，考量到印度變種病毒早晚會來敲門，打完兩劑AZ疫苗對印度變種病毒的保護力為59.8％，而BNT完整打完保護力為87.9％，所以應該考慮將mRNA疫苗保留一部份給國境人員，才能幫助決戰境外。

葉庭瑜表示，從新聞報導中的南韓real world數據來看，AZ疫苗的效果比預期還要好，對60歲以上的長者而言，AZ疫苗單一劑量就能提供86％的保護效果，與BNT疫苗相當（89％），對長者的血栓副作用也極為罕見，「不過，新聞中就個別變種病毒的防護效果，未再有進一步分析。」

今天有連線接受媒體採訪，談到昨天臉書提到疫苗施打的最佳化考量(邊境人員同列第一線施打，優先考慮mRNA疫苗等等)。 其實原文是葉醫師自己研究大量文獻的心得，他過去已經累積大量的實務經驗。 因為他今天必須連線開會，無法抽身，所以讓我跟媒體表...

Jin-Chung Shih 發佈於 2021年6月7日 星期一
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