　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

▲▼新店交通公園由耕莘醫院負責的快篩站持續加大篩檢量能，每天都有不少的新店在地居民前往進行新冠肺炎的篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲本土疫情破萬件，三級警戒延長至6/28。（圖／記者湯興漢攝） 

記者許力方／綜合報導

本土確診數突破萬人，累計至7日已造成248人死亡，台灣死亡率平均達2.49%，高於全球的2%，指揮中心指出有2個重要因素，第一是病人族群，中高長者為主，第二就是他們幾乎都有慢性潛伏疾病，造成死亡率偏高。國家高速網路與計算中心（NCHC）也逐步將「疫情地圖」大數據上傳，包括死亡個案表、縣市疫情時間軸、疫苗剩餘數量都能一頁式輕鬆瀏覽。

根據NCHC的「COVID-19全球疫情地圖」網站，衛福部疾管署統計，目前台灣累計確診數為1萬1491病例，累計死亡286人，死亡率達2.49%，解除隔離1133人，全台疫苗接種人次為69萬9187。本土病例分布上，新北市最多4913人，台北市3590人，其次為桃園469人、苗栗308人、彰化218人、基隆184人、台中164人，其餘縣市則低於百例，金門則為唯一淨土0例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐。（圖／取自COVID-19全球疫情地圖）

▲▼台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐。（圖／取自COVID-19全球疫情地圖）

▲▼台灣病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳。（圖／取自COVID-19全球疫情地圖）

▲▼台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐。（圖／取自COVID-19全球疫情地圖）

至於各縣市配送疫苗剩餘量，台北市9.1%、新北市0%、高雄市0%、台中市還有4.2%。疫情發展累計凸顯是，台灣本土爆發自5/10的平穩低點，從5/15開始累計確診的綠線、隔離紅線雙線直線攀升，至今上升到最高點。新增死亡每日統計圖則顯示，5/29、6/5有兩波高峰，分別創下單日21死、37死的紀錄。

根據數據，目前台灣疫情本土89%、境外11%，男性51%高於女性49%，年紀部分，以60-70歲占比最高20%，其次50-60歲有19%、70歲以上14%，40-50歲、30-40歲都是15%、20-30歲12%，20歲以下合計6%。其中死亡個案分類中，男性高達70%，女性30%，並有81%具有慢性病史，16%沒有慢性病史，以70歲以上年長者占最多數，加總超過61%。

另外，統計表中還包含248名死亡個案的詳細表單，將公布日、案號、性別、年齡、慢性病史、活動接觸史、發病日、症狀、採檢日、住院或隔離日、確診日、死亡日期一一條列，不乏有案例到院前死亡、發燒確診當天死亡的案例，大多數都有出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸相關的症狀，尤以萬華活動史佔多數。

▲▼台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐。（圖／取自COVID-19全球疫情地圖）

▲248死亡案列表出爐，觀看詳情請點連結。（圖／取自COVID-19全球疫情地圖）

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，有注意到台灣死亡率跟全球整體來比，看起來好像已經超過全球整體狀況，而影響死亡率有2個重要因素，包括第一個是「病人族群」，第二則是潛伏慢性疾病。死亡率低，其中當然就是族群都是很年輕的一群，現在反過來，族群都是中高長者為主，佔比很高，第二就是，他們幾乎都有慢性潛伏疾病，才會造成死亡率偏高。

指揮官陳時中也強調，現在要努力把死亡率降下來，預防面要針對高齡者先施打疫苗，現在疫苗量有比較多，最前線打的差不多後，就讓高齡者來打。

▲▼0607單日確診地圖（圖／ETtoday）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

邱淑貞大女兒曬「7秒飆車過彎片」！　火辣化身賽車女神…網看呆

日正妹「4年花253萬整形」！　對比照曝光…日網傻了：錢花去哪？

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

圓臉萌惡霸撞臉「海豹＋河馬」!　相似度笑翻爸：你住海邊？

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

生活熱門新聞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

1790劑疫苗接種1955人！竹北市衛生所：客家人我驕傲

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

增加採檢量能！陳時中擬開放「民眾在家快篩」

萬華按摩女「感冒回彰化」　採檢竟重症確診

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他超怕

北部6巨響「聲音會移動」！戰鬥機音爆聲比對曝光

全民接種沒得選？陳時中：未來有多種

腦麻外送員車禍堅持送餐！超暖PO文曝光

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多熱門

相關新聞

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

曾演出《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》及多部恐怖電影聞名的保加利亞女星洛莉娜康布洛娃（Lorina Kamburova），在感染新冠肺炎（COVID-19）後因併發雙側性肺炎，於5月27日離世，享年29歲。據報導她出現症狀就醫到過世的時間很短。

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

94歲老婦問建材行：哪裡可以打疫苗　老闆娘熱心幫通報

94歲老婦問建材行：哪裡可以打疫苗　老闆娘熱心幫通報

關鍵字：

台灣防疫新冠肺炎國網中心疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

1790劑疫苗接種1955人！竹北市衛生所：客家人我驕傲

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

《滅亡》收視率創新低問題是「她」

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面