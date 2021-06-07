台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

▲本土疫情破萬件，三級警戒延長至6/28。（圖／記者湯興漢攝）

記者許力方／綜合報導

本土確診數突破萬人，累計至7日已造成248人死亡，台灣死亡率平均達2.49%，高於全球的2%，指揮中心指出有2個重要因素，第一是病人族群，中高長者為主，第二就是他們幾乎都有慢性潛伏疾病，造成死亡率偏高。國家高速網路與計算中心（NCHC）也逐步將「疫情地圖」大數據上傳，包括死亡個案表、縣市疫情時間軸、疫苗剩餘數量都能一頁式輕鬆瀏覽。

根據NCHC的「COVID-19全球疫情地圖」網站，衛福部疾管署統計，目前台灣累計確診數為1萬1491病例，累計死亡286人，死亡率達2.49%，解除隔離1133人，全台疫苗接種人次為69萬9187。本土病例分布上，新北市最多4913人，台北市3590人，其次為桃園469人、苗栗308人、彰化218人、基隆184人、台中164人，其餘縣市則低於百例，金門則為唯一淨土0例。

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▲▼台灣病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳。（圖／取自COVID-19全球疫情地圖）



至於各縣市配送疫苗剩餘量，台北市9.1%、新北市0%、高雄市0%、台中市還有4.2%。疫情發展累計凸顯是，台灣本土爆發自5/10的平穩低點，從5/15開始累計確診的綠線、隔離紅線雙線直線攀升，至今上升到最高點。新增死亡每日統計圖則顯示，5/29、6/5有兩波高峰，分別創下單日21死、37死的紀錄。

根據數據，目前台灣疫情本土89%、境外11%，男性51%高於女性49%，年紀部分，以60-70歲占比最高20%，其次50-60歲有19%、70歲以上14%，40-50歲、30-40歲都是15%、20-30歲12%，20歲以下合計6%。其中死亡個案分類中，男性高達70%，女性30%，並有81%具有慢性病史，16%沒有慢性病史，以70歲以上年長者占最多數，加總超過61%。

另外，統計表中還包含248名死亡個案的詳細表單，將公布日、案號、性別、年齡、慢性病史、活動接觸史、發病日、症狀、採檢日、住院或隔離日、確診日、死亡日期一一條列，不乏有案例到院前死亡、發燒確診當天死亡的案例，大多數都有出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸相關的症狀，尤以萬華活動史佔多數。

▲248死亡案列表出爐，觀看詳情請點連結。（圖／取自COVID-19全球疫情地圖）



指揮中心專家小組召集人張上淳表示，有注意到台灣死亡率跟全球整體來比，看起來好像已經超過全球整體狀況，而影響死亡率有2個重要因素，包括第一個是「病人族群」，第二則是潛伏慢性疾病。死亡率低，其中當然就是族群都是很年輕的一群，現在反過來，族群都是中高長者為主，佔比很高，第二就是，他們幾乎都有慢性潛伏疾病，才會造成死亡率偏高。

指揮官陳時中也強調，現在要努力把死亡率降下來，預防面要針對高齡者先施打疫苗，現在疫苗量有比較多，最前線打的差不多後，就讓高齡者來打。

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