「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

▲「二公主」人生首場畢業泡湯！彰化爸媽幫圓夢萬人讚爆。（圖／翻攝爆廢公社）



記者許力方／採訪報導

行政院7日拍板，全台三級警戒第三度延長至6月28日，全國各級學校也配合停課至暑假，消息一出引發眾家長崩潰，各縣市政府紛紛採用線上畢業典禮，彰化有一對可愛的父母，為了「二公主」的人生第一場畢業典禮，特別手工自製證書、紙板、斜揹帶，由爸爸親手頒發畢業證書給畢業生妹妹，3張照片一PO上網，隨即吸引1.6萬人讚爆朝聖。

停課延期消息一出讓家長超崩潰，彰化則有一對可愛的父母，因為二女兒人生一次的幼稚園畢業典禮泡湯了，特地找了大姐姐來幫忙，手工做了一整晚的道具，在自家舉辦生日暨畢業典禮，讓妹妹頭戴紙板四方帽，肩上背著斜揹帶，身穿超可愛小洋裝，正式以畢業生之姿，由爸爸親自頒發畢業證書。

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【00:40更新】採訪內容

▲爸爸一夜變校長幫女兒辦畢業典禮，親自頒獎。（圖／翻攝爆廢公社）



▲停課延長至暑假，家長超崩潰。（圖／記者湯興漢攝）

家人接受《ETtoday新聞雲》訪問時低調表示，妹妹一家人生性害羞不便受訪，因為疫情嚴峻之下，大家都有收到負面情緒，他們才會起心動念。剛好孩子期待已久的畢業典禮取消了，一家人為了讓妹妹開心、不留遺憾，就幫她在家辦了一個「畢業典禮」做紀念，順便慶生。期望大家能加油，一起正向善心撐過疫情。

家人也很感謝萬人對庭庭妹妹的祝福，讓她成為今年最幸福的「萬人祝福」畢業生，妹妹很開心靦腆的說謝謝，「祝福台灣的每一個人都能健康，平安的渡過，大家加油。」

親友看了感動，分享到臉書「爆廢公社」這段「防疫勵志篇」的故事，直呼畢業典禮泡湯「沒關係！爸爸頒獎給你，讓你一輩子都記得唷！」家人的愛是最好的禮物。3張照片僅1小時就吸引破1.8萬人朝聖，網友紛紛鼓掌大讚「好有愛的爸爸」、「太可愛了！畢業快樂」、「很棒的體驗」、「感動，好用心的一家人」、「好可愛的校長先生」、「好幸福」、「爸爸是小孩永遠的老師！」

本土疫情擴散確診數破萬，病死率更攀升至2.49%，高於全球的死亡率，指揮中心自5月19日起宣布全國三級警戒，「停課」將一路延到暑假，將近1個半月的時間，對請「防疫照顧假」在家上班的家長猶如疲勞轟炸。如今各縣市政府取消期末考、暑期營等，畢業典禮也都停辦改為線上，並將畢業證書寄到家，台北市長柯文哲也在記者會上喊話「拜託別耍大牌」。

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