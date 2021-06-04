獨／直擊飛美班機306座位爆滿　高雄醫曝：透過關係才搶到經濟艙

記者黃宥寧／桃園報導

台灣疫情嚴峻，但疫苗卻一針難求，反觀美國在施打疫苗後，生活逐漸恢復正軌。近日桃園機場更湧現大量赴美人潮！《ETtoday新聞雲》記者3日深夜直擊桃園機場華航23:55飛往洛杉磯航班，有位醫生旅客表示「老婆說台灣太可怕，要我快回去」，但前幾天想訂票才驚覺，這班飛機爆滿，他只好透過關係求到一個機位。

▲直擊3日桃園機場23:55飛往洛杉磯旅客，旅客表示這班航班爆滿。（圖／記者黃宥寧攝）

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記者晚間近9時許，前往桃園機場出境大廳，發現有民眾拎著好幾件行李箱在排隊等候辦理登機報到，與前些日子大家不敢出國，機場呈現冷清景象形成強烈對比。

▼台灣飛往洛杉磯華航班機，總共300多個座位全數客滿。（圖／記者黃宥寧攝）

「台灣疫情越來越危險！」一位來自高雄的陳姓醫生，目前是一家診所的院長，他受訪時也點出台灣目前最大的問題，也表示因疫情工作都停擺，加上太太擔心他在台灣也沒打疫苗，才會希望他能趕緊回洛杉磯。對此，他也跟太太回絕稱「我在高雄，不會太危險！」但「聽某嘴」的陳姓醫生不想惹老婆生氣，立刻訂機票，卻發現一票難求，最後只好拜託友人才買到一張「夫妻不失和」的經濟艙座位。

對於台灣是否逐漸萌芽且爆發「逃難潮」，從長榮、華航班次逐漸增加有跡可循。據航管人員透露，2日桃園國際機場出境人數2650人，創下今年出境新高，而3日也有1524人。昨晚華航飛LA航班，豪華商務艙有32座位，豪華經濟艙31座位，經濟艙243座位，總計306座位全數客滿。

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