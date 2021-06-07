穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

▲花蓮縣長徐榛蔚前往美崙工業區關心移工及廠房宿舍防疫情況，要求業主盡快安排移工快篩。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對近來苗栗事件移工群聚染疫，花蓮縣長徐榛蔚7日偕社會處長陳加富前往美崙工業區關心移工及廠房宿舍防疫情況，並要求業主盡快安排移工快篩，也向移工們呼籲不要群聚、盡量不出門，期盼忍耐這段時間，才能有更美好的春天。

因應三級警戒延長，徐榛蔚表示，有聘請移工之工廠及農業業主應落實工作環境、用餐區、宿舍的防疫工作，同時盡快安排所屬移工至花蓮市衛生所進行免費快篩，保障移工健康，共同做好防疫措施。

▲徐榛蔚向非法移工喊話，身體康健最重要，儘快接受快篩不要成為防疫破口。

徐榛蔚向移工朋友呼籲，若身邊有認識在花蓮縣內的非法移工朋友，也請前來花蓮市衛生所免費快篩，並表示不會因此而逮捕，只求每一個人的身體康健才是最重要，不要成為防疫破口。

徐榛蔚同日偕同農業處長吳昆儒前往農會關心農友蔬果銷售狀況。為因應疫情，縣內蔬果出貨，農會採取宅配的方式，銷售逆勢成長兩倍以上。

徐榛蔚感謝民眾以行動支持在地農業，照顧花蓮農民生計，除向產地農會、茶莊、花蓮鮮送網站、i郵購花蓮農產館等洽詢訂購農產品，讓花蓮純淨新鮮的農產成為健康的最大支持！

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