端節大考驗！花蓮站快篩陰性才放行　徐榛蔚籲全台大眾交通停駛

▲花蓮縣長徐榛蔚與台鐵商討快篩站預定設立位置。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚7日一早在花蓮縣衛生局副局長鍾美珠、台鐵花蓮運務段長吳金添、台鐵花蓮站長林德香等人的陪同下前往台鐵花蓮站勘察快篩站預定設立位置，同時也與台鐵商討，建議於6月10至14日採單一出口出站，動線安排旅客下火車，自前站出口前實施快篩檢測後，經現場鑑測人員通知為陰性者，方可出站。

「親情無價，家人的健康更可貴！」徐榛蔚表示，為因應端午連假預估將有返鄉及旅遊人潮進入花蓮，建議交通部對於端午連假全台大眾交通運輸應停駛，包括鐵路、客運等，也希望全國民眾於端午連假期間停止移動及返鄉，避免因家人團圓而造成群聚染疫之風險。

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徐榛蔚指出，中央宣布三級警戒延長至6月28日，可見疫情相當嚴峻，她希望中央停止公共運輸之外，對於必須返回花蓮的鄉親，花蓮縣政府將於6月11日至14日在台鐵花蓮站及玉里站前站出口設置快篩站，全天候提供出站旅客的防疫檢測，確保旅客與鄉親之安全健康。

▲徐榛蔚建議採單一出口出站，自前站出口前實施快篩檢測後為陰性者，方可出站。

針對端午連假返鄉及防疫措施，徐縣長再次呼籲民眾，非必要請勿前往外縣市，在外縣市鄉親請暫緩返鄉，為了家人、朋友的健康安全，請用電話、視訊等方式問候，減少人流移動，讓疫情能盡速得以控制，若有必須返鄉之需求，請先向花蓮縣衛生所預約快篩，並在快篩後進行自主健康管理並避免外出，與家人同住時避免共餐，在家戴上口罩，保護自身與家人的健康。而對於欲前來花蓮旅遊的旅客，請暫緩出遊計畫，花蓮的好山好水永遠都在，切莫急於一時，應以國家的防疫為先。

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