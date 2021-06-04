獨／20歲ABC飛台避疫情　3個月後衝桃機：被下令回美國打疫苗

記者黃宥寧／桃園報導

台灣過去因疫情控制得宜，連美國《紐約時報》都大讚宛如疫情中的「世外桃源」也讓不少僑居國外或擁雙重國籍的人士返台定居。只是沒想到幾個月前的驕傲，幾個月後卻瞬間消滅。《ETtoday新聞雲》記者3日直擊桃園機場，並訪問擁雙重國籍的20歲王同學，他以不流利中文坦言「過去因美國疫情嚴重，今年2月剛好就回台灣玩」，沒想到才過3個月卻遇疫情爆發，家人下令他得盡速回美國打疫苗。

▲桃園機場3日晚間湧入排隊登機到美國洛杉磯的旅客。（圖／記者黃宥寧攝）

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前些日子，擁有雙重國籍或是僑居海外的人陸續回台灣避難，但從5月開始本土疫情有了劇烈變化，每天創下確診、死亡新高峰，同時更為了疫苗爭議開始各種口水戰，2日甚至遭資深媒體人黃光芹PO文表示桃園機場出現「赴美逃難潮」。

記者在3日晚間9時許，前往桃園機場第二航廈出境大廳，訪問到擁有雙重國籍的20歲王同學，他表示，前些日子美國疫情比較嚴重，學校停課，但熱愛舞蹈的他想到可以回台灣玩順便尋找表演機會；只是沒想到才短暫停留約3個月，就遇上台灣疫情最嚴峻時候。

▼桃園機場出現旅客全副武裝準備飛往洛杉磯。（圖／記者黃宥寧攝）

王同學在家人建議下，選擇以最快速度訂機票返美。同時他也透露，住美國的家人全都打疫苗了。當記者問他「會不會覺得為什麼在台灣都還沒辦法打到疫苗？」他則以不流利的中文表示，「或許是疫情沒那麼嚴重，所以government(政府)，覺得沒有需要買很多疫苗。」

2019年11月爆發的新冠狀病毒COVID-19以猛烈速度傳播，更讓全球感到恐慌且恐懼。不過台灣卻在全球疫情爆發後，防守成功一路領先其他國家更創下「200日無本土」戰功彪炳，優秀成果也讓台灣在全球舞台鎂光燈下驕傲閃耀著，更讓其他國家人民紛紛討論該如何到台灣定居。如今卻已破功，有些民眾已經不買「同島一命」的單反而是樹倒鳥飛。

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