來客暴跌9成　管制人流「1人1坪」　百貨：每人10坪都沒問題

▲三級防疫加上禁止餐飲內用，百貨林立的信義區宛如空城，人潮大減 。（圖／記者劉亮亨攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

全台防疫三級延長到6／28，今（6／7）指揮中心再對超商量販賣場、百貨公司祭出「一人一坪」人流管控措施，對此百貨業者苦笑，透露疫情爆發後，進百貨購物的人潮有如跳水，來客數最多暴跌9成，無奈表示：「百貨1人何止分到1坪，分到的空間都是豪宅等級了。」

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台灣5月中疫情進入社區感染，單日確診數持續達到數百例，避免群聚民眾幾乎自主封城，百貨賣場人潮也驟減，隨著全國進入防疫三級，地方政府也紛紛下令停止提供內用，讓百貨賣場人潮雪上加霜。

今防疫三級宣布延長，並同時針對超市、超商、賣場及百貨等商場，強化3大防疫措施，包含定時定期消毒、管制出入口，同時要採取「一進一出方式」來管理人流，基本上人流要以1人分配到1坪為原則。

百貨業者表示，停止餐飲內用之後，民眾出門意願更低，人潮從原本砍半，每日驟降到不到1成，實體購物、餐飲幾乎全停擺，一人一坪空間根本沒問題，事實上現在來店的客人「每個分到的空間根本就是一間豪宅」。有專櫃廠商坦言「真的很慘」，現在都靠熟客在支撐，業績根本不到同期的一成，「櫃姐就是上班開始打手機打到下班」。

對人流加強管控，新光三越表示疫情期間，人流管制都有在規範內，將持續配合政府政策落實執行；SOGO則說，從進入三級警戒以來，就將分店進場人數控制在一人兩坪水準，比政府規定更嚴格，目前也持續落實。遠百也表示，經濟部針對商場實施強化防疫措施，包含空間與出入口人流管制，需確保一個人有一坪大小的空間，會確實遵守並嚴格執行。