　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

醫怒揭「指揮中心上個月評估有問題」　關鍵因素搞成到處是破口

▲▼醫護爆染疫，林靜儀暖喊醫護「辛苦了」。（圖／翻攝林靜儀臉書）

▲醫護爆染疫，林靜儀暖喊醫護「辛苦了」。（資料照／翻攝林靜儀臉書）

記者陶本和／台北報導

對於當前國內疫情發展，醫師林靜儀7日在臉書坦言，指揮中心上個月的評估有問題，就是沒有評估到雙北竟然可以搞成這樣，到處是破口，且把市民的生活與生命與醫護的防疫，放在自己的聲量之前。

有關行政院宣布，全國延長三級警戒至6月28日一事。曾任民進黨立委的醫師林靜儀表示，她認為這很合理，不然6月14日端午連假再從北部大量人潮往南部移動的過程，真的難以想像會造成什麼疫情的擴散。

對於外界有人質疑，指揮中心每二週延長一次三級警戒，是不是評估有問題？林靜儀表示，雙北到了上週末，才不甘不願要對市場進行人流管制，電子圍籬沒有落實，確診的人要不就是在家待好幾天才被通知，要不就是落跑到中南部疫調才發現。

林靜儀說，她相信民眾也很難想像雙北這樣全台資源最豐沛的地方，嗆聲中央「我指揮防疫應該也不會太差」、砲轟中央嚴重疏忽的兩位首長，一個在5月16日說「病例增多無法有效疫調，應要求確診者主動通知接觸者」，結果6月2日說「透過疫調匡列出可能被傳染的人，圍堵疫情；而另一個，則是優先喊考慮方艙醫院、封城準備，現在又回頭推廣篩。

林靜儀坦言，指揮中心上個月評估有問題，「他們沒有評估到雙北竟然可以搞成這樣，到處是破口」。她說，不知道什麼時候，他們把市民的生活、生命和醫護的防疫，放在自己的聲量之前。

林靜儀表示，她不想再提其他縣市可以順利安排疫苗接種，而這兩位講話特別大聲的市長，給防疫人員接種是如何混亂，而且還傳出非排序個案插隊。

▼醫師林靜儀認為，指揮中心上個月評估有問題，沒有評估到雙北的防疫竟搞成到處是破口。（圖／林靜儀臉書）

▲▼醫師林靜儀認為，指揮中心上個月評估有問題，沒有評估到雙北的防疫竟搞成到處是破口。（圖／林靜儀臉書）

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

快訊／中研院院士陳培哲辭疫苗審查員「與總統有關」　府回應了！

在家混遲早要還！柯文哲：三級延長也要讀書　成為時間管理大師

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

醫怒揭「指揮中心上個月評估有問題」　關鍵因素搞成到處是破口

陳亭妃：65歲以上重大傷病、洗腎者應納入優先施打對象

停課到暑假！補習班學費按比例退　北市暑期營隊一律取消

台北還有人不戴口罩　阮昭雄怒：北市竟不知12天前中央早公告

黃智賢諷蔡英文：美國施捨「75萬劑疫苗」就感恩戴德　跟乞丐一樣

行政院編列疫苗採購預算曝光　紓困4.0力拚6／18三讀通過

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

快訊／中研院院士陳培哲辭疫苗審查員「與總統有關」　府回應了！

在家混遲早要還！柯文哲：三級延長也要讀書　成為時間管理大師

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

醫怒揭「指揮中心上個月評估有問題」　關鍵因素搞成到處是破口

陳亭妃：65歲以上重大傷病、洗腎者應納入優先施打對象

停課到暑假！補習班學費按比例退　北市暑期營隊一律取消

台北還有人不戴口罩　阮昭雄怒：北市竟不知12天前中央早公告

黃智賢諷蔡英文：美國施捨「75萬劑疫苗」就感恩戴德　跟乞丐一樣

行政院編列疫苗採購預算曝光　紓困4.0力拚6／18三讀通過

日正妹「4年花253萬整形」！　對比照曝光…日網傻了：錢花去哪？

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

圓臉萌惡霸撞臉「海豹＋河馬」!　相似度笑翻爸：你住海邊？

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

政治熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

柯文哲：三級延長也要訂讀書計畫　督促自己當時間管理大師

快訊／新北確診下降　侯友宜表情卻變了：我真的非常煩惱...

醫怒揭「指揮中心上個月評估有問題」　關鍵因素搞成到處是破口

快訊／柯文哲：台灣疫情跟泰國很像　剩一樣還沒發生就是「監獄」

快訊／國民黨提「每人發1萬」　蘇貞昌明專案報告拚618三讀

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

台北還有人不戴口罩　阮昭雄怒：北市竟不知12天前中央早公告

快訊／新北確診跌至2位數　侯友宜警告：蘆洲200↑恐有隱藏個案

黃智賢諷蔡英文：美國施捨「75萬劑疫苗」就感恩戴德

更多熱門

相關新聞

雙北2因素端午無法好好過　醫揭原因

雙北2因素端午無法好好過　醫揭原因

台灣新冠肺炎本土病例3日新增364例個案，219例校正回歸，總計583例，確診個案中新增17例死亡。由於下週六就是端午連假，醫師林靜儀認為，「疫情還沒降，延遲確診和通報的情況還沒改善」，如果雙北地區的疫調、匡列、隔離措施遲遲無法快速完成，再加上無法落實賣場、市場人流管制，「我們真的無法好好過端午節了。」

新北確診者足跡集中傳統市場　侯友宜加強控管

新北確診者足跡集中傳統市場　侯友宜加強控管

「不要再吵疫苗」女醫看雙北怒喊：先控好賣場群聚

「不要再吵疫苗」女醫看雙北怒喊：先控好賣場群聚

黃昭順耍特權「偷打剩下疫苗」？醫團體嗆道歉

黃昭順耍特權「偷打剩下疫苗」？醫團體嗆道歉

一張圖看六都疫苗接種進度　雙北施打率曝！

一張圖看六都疫苗接種進度　雙北施打率曝！

關鍵字：

林靜儀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

1790劑疫苗接種1955人！竹北市衛生所：客家人我驕傲

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

《滅亡》收視率創新低問題是「她」

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面