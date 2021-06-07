醫怒揭「指揮中心上個月評估有問題」　關鍵因素搞成到處是破口

▲醫護爆染疫，林靜儀暖喊醫護「辛苦了」。（資料照／翻攝林靜儀臉書）



記者陶本和／台北報導

對於當前國內疫情發展，醫師林靜儀7日在臉書坦言，指揮中心上個月的評估有問題，就是沒有評估到雙北竟然可以搞成這樣，到處是破口，且把市民的生活與生命與醫護的防疫，放在自己的聲量之前。

有關行政院宣布，全國延長三級警戒至6月28日一事。曾任民進黨立委的醫師林靜儀表示，她認為這很合理，不然6月14日端午連假再從北部大量人潮往南部移動的過程，真的難以想像會造成什麼疫情的擴散。

對於外界有人質疑，指揮中心每二週延長一次三級警戒，是不是評估有問題？林靜儀表示，雙北到了上週末，才不甘不願要對市場進行人流管制，電子圍籬沒有落實，確診的人要不就是在家待好幾天才被通知，要不就是落跑到中南部疫調才發現。

林靜儀說，她相信民眾也很難想像雙北這樣全台資源最豐沛的地方，嗆聲中央「我指揮防疫應該也不會太差」、砲轟中央嚴重疏忽的兩位首長，一個在5月16日說「病例增多無法有效疫調，應要求確診者主動通知接觸者」，結果6月2日說「透過疫調匡列出可能被傳染的人，圍堵疫情；而另一個，則是優先喊考慮方艙醫院、封城準備，現在又回頭推廣篩。

林靜儀坦言，指揮中心上個月評估有問題，「他們沒有評估到雙北竟然可以搞成這樣，到處是破口」。她說，不知道什麼時候，他們把市民的生活、生命和醫護的防疫，放在自己的聲量之前。

林靜儀表示，她不想再提其他縣市可以順利安排疫苗接種，而這兩位講話特別大聲的市長，給防疫人員接種是如何混亂，而且還傳出非排序個案插隊。

▼醫師林靜儀認為，指揮中心上個月評估有問題，沒有評估到雙北的防疫竟搞成到處是破口。（圖／林靜儀臉書）

