一張圖看六都疫苗接種進度　雙北施打率曝！高雄打完2.1萬劑居冠

▲六都疫苗接種進度。（圖／林靜儀臉書）



記者陶本和／台北報導

面對新冠肺炎本土疫情，國內不少聲音認為，應該要採購更多疫苗；不過，在六都截至30日的疫苗施打狀況，高雄、台南都已接種完中央配發的疫苗，而墊底的則是台中與新北市。對此，醫師林靜儀31日表示，不要嘴巴一直吵，疫苗分配下去了還不會好好打。

有關六都疫苗接種的狀況，截至30日的統計，高雄市配發2萬1000劑疫苗，在3天內全數施打完畢；而台南市配發的1萬3000劑疫苗，也都施打完畢，施打率皆為100%。

接著則是桃園市，配發1萬8000劑疫苗，也已經施打10000劑，警消已經全數打完，施打率為55%；然後是台北市，配發2萬2700劑疫苗，接種人數1萬457人，施打率為46%。

最後，則是配發有1萬8000劑疫苗的新北市，接種5575劑，施打率為31%，其中5月30日休假施打人數為0；接著則是台中市，分配有1萬7500劑疫苗，接種人數為5000人，施打率是28%。

對此，林靜儀說，不要嘴巴一直吵，疫苗分配下去了還不會好好打。她說，今天收到通知，可以在6月3日之前，儘速去接種疫苗，所以她已完成二劑疫苗接種。

林靜儀說，據她所知，台中市政府開始要拼疫苗接種速度了，認為有在進步；不過目前雙北、台中的醫師還是有反映，打爆衛生局電話，只得到「中央疫苗不夠」的回答。

林靜儀表示，第一碗都還沒吃完，好意思說人家上菜不夠你吃。她強調，連地方衛生局可以造冊排序的醫護警消人員疫苗施打都可以搞得一團亂，給你100萬劑也只是放在倉庫吧。

林靜儀說，這樣更不要期待之後開放民眾施打，會多有效率了，疫苗要打進身體（12天後）才有用，放在市政府當符咒沒有用。因此，她拜託雙北和台中，可否有比較明確的醫療防疫人員疫苗接種通知或政策，不要讓醫療人員自己拼命打電話。