雙北2因素「端午無法好好過」　醫嘆延遲確診和通報沒改善

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土病例3日新增364例個案，219例校正回歸，總計583例，確診個案中新增17例死亡。由於下週六就是端午連假，醫師林靜儀認為，「疫情還沒降，延遲確診和通報的情況還沒改善」，如果雙北地區的疫調、匡列、隔離措施遲遲無法快速完成，再加上無法落實賣場、市場人流管制，「我們真的無法好好過端午節了。」

▲陳時中呼籲民眾端午節連假沒有必要別返鄉。（示意圖／記者周宸亘攝）

中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增364例本土個案，219例校正回歸，總計583例，確診個案中新增17例死亡，其中，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例。指揮官陳時中表示，目前看來，校正回歸案例仍多，整體看起來，好像達到一個新的高峰，希望下週端午節連假大家沒有必要就不要返鄉，不要做長距離活動。

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醫師林靜儀3日也在臉書PO文呼籲，疫情還沒有下降，延遲確診和通報的情況也還沒改善，如果從確診日距離受感染的時間來研判，沒有因為篩檢或取得檢查困難延遲，那由接觸後3至7日發病來回推，全國三級之後的第一週有稍微控制下來，但是一週之後又有比較多互相交流活動的發生，進而增加感染擴散。

▲林靜儀希望雙北能落實市場、賣場人流管制。圖為台北四平街商圈。（示意圖／記者周宸亘攝）

林靜儀提到，20至39歲族群占確診者的比例增加，醫療需求壓力或許沒有高齡感染者那麼高，但因為活動範圍更廣，增加無症狀感染者的擴散機會恐怕也比高齡者大，這是她比較擔憂的部分，該族群的確診者許多是因為疫調匡列疏漏或安置隔離延遲，而產生職場或家庭的擴散，3日新北的感染者來源統計也是這個現象。

至於中南部的疫情狀況，林靜儀認為還算在控制範圍內，暫時還有收治雙北需隔離者的量能，「但是如果雙北的疫調、匡列、隔離措施一直無法快速完成，再加上賣場、市場的人流管制無法落實，我們真的無法好好過端午節了。」