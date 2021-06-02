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「不要再吵疫苗」女醫看雙北怒喊：先控好賣場群聚

▲▼民進黨國際部主任林靜儀。（圖／記者李毓康攝）

▲林靜儀嗆侯友宜不要吵疫苗，也不要只會喊封城。（圖／記者李毓康攝） 

記者林彥臣／綜合報導

台灣連續19天本土病例破百，尤其2日的病例又呈現上升的趨勢，其中最多的病例來自新北市，對於14日解除三期警戒的目標，再度造成隱憂。對此前立委林靜儀醫師就痛批侯友宜「不要再吵疫苗」，與其喊封城造成恐慌，不如先控制好傳統市場與賣場的人流，降低群聚的現象。

林靜儀醫師在三立政論節目《新台灣加油》指出，2日的校正回歸數又增加，這代表之前的檢體篩檢速度，跟後來能夠匡列的速度有差異，這個差距越多，也就代表做完檢查之後，得到陽性報告的時間拉得越長，就越有陽性個案回到社區，造成周邊的人受到感染，這也就是為什麼一直要看校正回歸的數字。

林靜儀再分析，新北的確診數一直都很多，是很值得憂心的，其他縣市零星的個案很容易撲滅，但是如果火一直在燒，無法一圈一圈控制下來，他就會繼續擴張下去，5月30日新北的確診數是126、31日是171、1日是166、2日195（不含校正115），相較之下台北的個案數正在往下收斂，新北卻是一直往上走。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）

▲林靜儀認為，侯友宜與其喊封城，還不如先把市場與賣場的人流控制好。（圖／市府提供）

林靜儀怒嗆侯友宜，「不要再繼續講什麼封城不封城」，更重要的是盡速匡列確診者、高風險者盡速安置，不然的話就算今天全新北市的人都打疫苗，2周之內免疫力也還不會上來，「不要再吵現在要疫苗」，你要做的還是要避免這些人接觸感染者。

林靜儀說，這幾天的資料都出來，很多新北的確診個案，感染來源都是來自賣場跟市場，侯友宜遲遲到現在不處理賣場跟市場，一直說要封城，與其幾百萬人擔心被關在那邊不知道怎麼辦，趕快跑出來買菜，還不如先把賣場、市場的人流控制好，將實名制落實得更確實。

林靜儀強調，前陣子一直再處理實名制，但是現在有些雙北的確診個案是實名制聯絡到的嗎？「不是喔！」如果真的有落實實名制，那為什麼有些跟確診者相同足跡的人，沒有被通知到？雙北的疫調是怎麼做的？只要感染者不斷地在職場或自己家裡來來回回，就會不斷打R0值或RT值往上拉。

不過，新北市長侯友宜2日在防疫應變會議中也提出「預估群體免疫時間表」，強調若順利在暑假取得「民間資源」的1千萬劑疫苗，就能在9月中旬達成群體免疫，會比政府目前規劃提早約4個月，這是終結疫情最關鍵，也是唯一的辦法。

由於中央沒有拿出完整的計劃，侯友宜也呼籲中央，儘速拿出「疫苗接種計劃」和「群體免疫時間表」，讓全國人民知道自己何時該接種、該去哪裡接種，也讓社會恢復信心，否則內需產業將持續低迷。
 

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