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黃昭順爆耍特權「偷打剩下疫苗」　醫團體嗆道歉！美女醫搬出1法條

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 交通部長林佳龍 教育部長潘文忠內政部長徐國勇 立委黃昭順。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃昭順赴醫院貴賓室打疫苗，引發各界抨擊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉維榛／綜合報導

國民黨前立委黃昭順30日赴義大大昌醫院打新冠疫苗，引發耍特權風波。儘管她本人聲明，是藥師身分，只是登錄在台北市，且是使用剩餘的疫苗劑量，「不要浪費」。此話一出，讓台灣醫事行動聯盟痛批「簡直莫名其妙」，要求黃昭順向高雄醫護道歉；而醫師林靜儀也貼出藥師法21條反擊。

還原這起風波，有民眾爆料指控，5月30日看到前立委黃昭順被帶進義大大昌醫院私下打疫苗，該民眾質疑，黃昭順並非第一線醫護，怎麼會在疫苗管制時間內和醫護搶疫苗，認為是「耍特權」。

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黃昭順則解釋，「本身是現職藥劑師屬於醫護人員，本來就納入施打範圍，但因為我施打造冊在台北，所以就詢問醫生可否在高雄施打，醫生說照規定是不可以，但可以就近用疫苗注射後正常的剩餘量先幫忙施打，免得南北奔波增加感染的風險，並且有提醒台北就不需要再打了。」

義大大昌醫院也發布聲明，「黃昭順為現職藥師，造冊在北部，經她要求避免其在南北奔波，在不影響任何衛生局端造冊安排需接種者之情況下，協助疫苗注射。爾後本院對疫苗注射過程會依據衛生主管關之規定採取更嚴格管控措施，避免此類似事件再發生。」

另外，黃昭順接受媒體訪問時，強調「希望能妥善利用剩下的疫苗，不要浪費。」這讓《台灣醫事行動聯盟》粉專痛批，「簡直莫名其妙，稍早詢問大昌醫院醫護同仁，皆表示 尚未所有前線醫護人員完成接種疫苗」、「整個過程把特權用到極致，先是藥師不是施打名單內卻偷偷施打、施打流程未符合規定也不是在合宜的場所、事態曝光後態度傲慢。」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲《台灣醫事行動聯盟》透露，第一線醫護疫苗尚未接種完畢。（圖／記者李毓康攝）

《台灣醫事行動聯盟》粉專氣憤表示，「藥師背景的黃昭順，更應該比一般民眾清楚，前線醫護人員現在面臨的風險跟辛勞，也曾擔任過多年的民意代表，竟然在這個防疫期間，用特權來犧牲前線人員，更不把民眾放在眼裡，難道在您心裡，權力階級才是衡量疫苗施打的依據嗎？」

《台灣醫事行動聯盟》發言人楊佩樺，也在粉專公開向黃昭順呼籲：「請向高雄醫護人員致歉！」此外，林靜儀醫師也在臉書分享藥師法第21條全文，特別用粉色底劃出第一條「藥師未親自執業而將證照租借他人使用者」，暗示恐有違法疑慮。

《藥師法第 21條》
藥師有下列情事之一者，由藥師公會或主管機關移付懲戒：
一、藥師未親自執業而將證照租借他人使用者。
二、業務上重大或重複發生過失行為。
三、明知為偽藥或禁藥而販賣者。
四、利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定。
五、藉其藥事專業身分為產品代言，而背書、影射產品具誇大不實之效能
，致有誤導消費者誤信廣告內容而購買之虞者。
六、違反藥學倫理規範者。
七、前六款以外之其他業務上不正當行為。

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