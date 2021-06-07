確診女移工躲龜山…警40mins逮到人！鄭文燦：沒在桃園趴趴走

▲鄭文燦今早召開防疫記者會。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，桃園市長鄭文燦今（7日）表示，有鑑於竹苗電子大廠群聚風暴延燒，因此將加速推動桃園市外籍移工快篩的「固安計畫」，分兩大部分、盡快完成，守住桃園防線；另針對確診移工逃逸至龜山一案，鄭文燦強調，在龜山分局與衛生局團隊偕同新北警方的合作下，昨傍晚已經火速逮到人，與其接觸民眾也已實行居家隔離，將風險降至最低。

鄭文燦表示，桃園約有11萬6000名外籍移工，是全台之最，其中在工廠上班的產業型移工就有9萬多人，是全國最大的移工基地，因此防疫上絕不能抱持樂觀態度，必須謹慎、周延、嚴謹、精準防疫，目前已經匡列50名移工以上的工廠、宿舍，進行分流、稽查、篩檢計畫，嚴格管控風險，並要求勞動部、勞動局在5天內完成分流檢查。

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鄭文燦表示，目前桃園移工確診案例中，只有2個工廠發生群聚，有17人染疫，目前已經成功防堵，另還有一名外籍看護確診，桃園共有18名移工感染，現階段沒有熱區群聚現象，但以竹苗群聚風暴為鑑，仍須實施預防式篩檢，並要求用餐分流。

另一方面，關於新北確診女移工逃逸到龜山一案，鄭文燦也說，龜山迴龍所、衛生所昨下午5點半就接獲新北警轉知，立刻著手掌握資訊，於傍晚6時10分火速於龜山尋獲該名逃逸移工，隨後將其送往林口檢疫所，「感謝龜山分局、衛生局團隊在很短的時間內找到人，確保她不至於在桃園趴趴走，將風險降到最低，而與她有接觸的民眾，也已經立即匡列，並實施居家隔離。」