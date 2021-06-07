三芝、北投、淡水全聽到「不明巨響」　氣象局分析雷雨胞說話了

記者賴文萱／台北報導

新北三芝、北投、淡水等多地驚傳巨響，許多民眾紛紛發文求問，「大家有聽到很大的聲響嗎？」話題引爆熱論，不少人猜測，可能是打雷，還有居民驚呼「以為要開戰了！」氣象局表示，今天午後熱對流明顯發展的地區是新竹、桃園，尤其在桃園有很密集打雷，不過，15:45-16:00這段時間，淡水海面上、淡水河上以及八里觀音山也曾出現明顯打雷訊號。

▲網友貼出即時閃電圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

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網友稍早在「台北之北投幫」好奇問，「大家剛剛有聽到一聲很大的聲響嗎？」短短半小時，已有破百則留言，網友們紛紛喊+1，不少人都推測是打雷。還有網友貼出中央氣象局的「即時閃電圖」，推測可能跟打雷有關。

▲15:45-16:00在淡水海面上、淡水河上，另外，八里觀音山都有明顯打雷狀況。（圖／中央氣象局）

氣象預報員劉沛滕表示，稍早確認今天在淡水海面上、淡水河上，另外，八里觀音山都曾出現閃電打雷訊號，主要落在15:45-16:00這段時間；16:00之後的話，主要閃電打雷則出現在新北桃園交界，林口、龜山、蘆竹，這邊就稍微離淡水遠一點。

氣象局指出，針對三芝、北投等地區民眾聽到的明顯巨響，若真的是雷聲的話，比較可能出現在15:45-16:00這段時間，因為後面林口到桃園那帶的雷聲，聲音應該不會那麼大。