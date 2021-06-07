「天震」撼動大台北！神祕巨響「8年前就發生過」　至今仍是謎

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」 網狂問：淡水、北投也有》，稍早北部多個地方社團都見有人發文，討論突然其來的一聲巨響，不僅新北市三芝、淡水、北投居民紛紛熱議，台北市松山、內湖區也有居民討論。奇妙的是，神祕巨響過去也曾發生過，當時警消巡4小時竟然都找不到原因！

▲7日下午，大台北許多居民突然聽到巨響。（示意圖／記者李毓康攝）

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今（7）日下午4點多，新北市三芝、北投地區網友紛紛在臉書地方社團發文，表示聽到巨大不明聲響，台北市松山、內湖區居民也表示聽見很大的爆炸聲，緊接著伴隨長時間像是飛機的轟隆聲。

其中，還有淡水人透露，凌晨就已經有聽到聲音了，「其實今天凌晨1:30-2:00也有爆炸聲，我以為細說淡水會有人討論，趕快上來看，結果沒有！沒想到現在又有爆炸聲」、「昨晚的爆炸聲蠻嚇人，大家是不是要了解一下。」

巧合的是，本站8年前曾報導《「天震」神祕三巨響撼大台北！警消巡四小時找不到原因》，當時是晚間6點多，淡水八里、林口、龜山人反應，天空突然傳出三聲劇烈的爆炸聲響，許多民眾還以為是發生地震或爆炸了。

但消防單位派出救難人員外出巡邏，巡了將近4個小時，卻根本查不到有什麼異狀，也沒有傳出任何災情。另外，花蓮、高屏地區也曾發生過類似情況，甚至連玻璃窗都被震破。

對此，就有學者猜測，這些現象可能是所謂的「音爆」，因為飛行器在飛行時，會因超越音速而會發出劇烈的聲響。但音爆是否能讓廣大範圍的人都聽到，還是令人懷疑，所以這個巨響到底是怎麼造成的，直到現在仍舊是難解的謎團。