5縣市大雨！連6天防午後強對流、劇烈天氣　水情可撐到7月底

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（7日）清晨對中南部5縣市發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象專家吳德榮提醒，今梅雨滯留鋒仍在台灣附近徘徊，伴隨劇烈天氣的機率；周二至周六大氣不穩定，午後易有強對流發展，仍有劇烈天氣發生的機率。天氣風險公司總經理彭啟明則說，過去三天的降雨，水庫的進帳不少，可以撐到7月底沒問題。

▲本周要防午後雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

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►大雨特報：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

氣象局說，今鋒面仍在台灣上空，但結構減弱並逐漸北移，降雨的情形相較周末緩和，但天氣仍不穩定，預計中南部及東半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，清晨中南部沿海地區及午後各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；溫度略升，各地高溫約29至32度，清晨前低溫約23至25度。

▼今鋒面仍在台灣上空。（圖／氣象局）



氣象局預報，周二至周四鋒面往北移去，稍遠離台灣，南部及東半部地區仍有些水氣，會有局部短暫陣雨或雷雨，但其餘各地逐漸恢復成多雲、有局部午後短暫雷陣雨的狀態，南部地區及各山區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，周五至周日東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，高溫上升；約周五起南海至菲律賓東方海面轉為低壓槽環境，當中有利熱帶系統發展，然其生成位置及消長有其不確定性，對台灣附近天氣有何影響，氣象局將持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今梅雨滯留鋒仍在台灣附近徘徊，動力不穩定（低層垂直風切）的條件稍減弱，仍有激發對流，並伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）







吳德榮表示，周二至周六梅雨鋒逐漸北移，但台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有強對流發展，帶來局部陣雨成雷雨，近山區及部分平地受影響，仍有劇烈天氣發生的機率；各地氣溫回升、白天悶熱，注意防曬、防中暑。



吳德榮說，這波梅雨滯留鋒所累積的大量降雨，約與上波伯仲之間，且最大降水正好分布在最缺水在中南部，可謂貢獻良多；再加上未來將有連續多日的午後強對流加持，其分布雖然是局部的，但對進一步紓解旱象總是有幫助的；不過，其所伴隨的劇烈天氣還是有可能致災的，應持續注意。

彭啟明在臉書指出，過去3天的降雨對台灣西半部可說是暫時解除了限水的壓力，水庫的進帳不少，可以撐到7月底沒問題，尤其西南季風開始發展，台灣準備進入夏季天氣，陣雨機會也會增多；有注意到鋒面的結構開始減弱嗎？不過水氣仍多，今有些空檔，但仍要留意各地的午後陣雨，未來這周午後熱對流發展仍旺盛。