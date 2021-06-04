　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

職場致勝必學！遠距辦公考驗你的「溝通力」　靠6點檢視是否合格

居家辦公,遠距辦公,居家上班,在家工作（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲許多上班族改採居家辦公。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

防疫時期，許多上班族都改採居家上班，這時候也考驗了不少人的溝通能力，如何向同事完整表達自己的意思，讓工作能夠快速且快樂地完成，可是一門大學問！心理學博士榎本博明就將提升溝通力分為6大點，當你擁有越多點，代表溝通力越高，越容易得到對方的正面回應，對於職場上的人際關係也能大大加分，一起來看看你的溝通力夠不夠吧！

提升溝通力的 6 因子

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 社交性：面對陌生人也不膽怯、說話得體

社交性低的人，最煩惱的事是不會閒聊。就算社交性低，對於應傳達事項、應說明的事、報告等內容，也都能說，但說完必要內容後，就想不到可以說什麼，令場面尷尬不已。此時，與其追求自己變得能言善道，不如把重點放在傾聽，以做一個懂得傾聽的人為目標。

2. 自我揭露性：不採自我防衛的態度，坦率交心

自我揭露性低的人，對自己沒有自信，擔心東、擔心西，也不太相信別人。不自我揭露的人，會讓人覺得有距離感，很難建立親密的關係；反之，自我揭露性高的人，雖會給人好感，但凡事都不能過與不及，還沒建立親密關係時，就說太多私事的人，會讓人覺得是無法控制自己、情緒不穩定的人。

3. 自我主張力：能有條理地表達自己的想法

說服性溝通的目的，是讓對方了解自己想說的話。因此說的時候不是什麼都說，簡單明瞭地說比較有效，說太多只會讓事情變得複雜，讓對方難以理解，此外，過度自我主張也 會讓對方心生反抗。為了讓溝通順利進行，必須在「自我主張 力」、「傾聽力」和「理解他人的能力」之間取得平衡。

4. 感情表現力：能表現自己情緒，打動對方

明明有邏輯力，卻總是說服不了對方的人，通常都有感情表現力差的缺點。當雙方意見衝突，或覺得自己好像說過頭時，如果能說一句「對不起，我說得太過分了」就可以緩和對方情緒。要讓人把道理聽進去，就必須讓他先心平氣和，一個人在情緒反彈的狀態下，什麼道理都聽不進去。

5. 理解他人的能力：關心周圍的人，並能體諒他人心情

每個人心中都有個寂寞的角落，現今大家光煩惱自己的事都來不及了，哪裡還有餘裕去管其他人。這種時代中最需要的特質，就是能關心他人，了解他人的心態。和關心自己的人在一起，會讓人感到愜意。

6. 傾聽力：專心聆聽對方，讓對方打開心胸

心理諮商漸趨普及，我想這是因為，大家越來越難互相聆聽吧。正因如此，懂得聆聽的人更受歡迎。能專心聆聽別人說話的人，就是讓人相處愉快的人。

★內文經采實文化授權，摘自《職場致勝必學的人性心理學》。

ET快訊
快訊／北投1家3人陳屍臥房！高燒女兒快篩陽性　死亡長子原住萬
獨／華航機師空姐「違規去酒吧」 都被停飛　懲處內容曝光！
苗栗驚爆「第二家電子廠女員工確診」　母親也染疫
「週末不是叫你開趴打麻將」　柯文哲說話了
疫情停業減班　3種狀況「員工有薪水」
雨彈狂炸雙北　驚見大湖公園「淹到快滿出來」
月入10萬還「秒收3萬紓困」　他怒揭關鍵原因：太不公平

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

讓WFH更有效率的5個小技巧　無辦公室化的好處與壞處

快訊／北投1家3人陳屍臥房！高燒女兒快篩陽性　死亡長子原住萬華

日本捐的近124萬劑AZ疫苗「抽樣600劑」　力拼6／11前核發封緘證明

獨／華航機師、空姐「違規去酒吧」都被停飛　懲處內容曝光！

苗栗驚爆第二家電子廠女員工確診　返回雲林娘家母親也染疫

台塑六輕夫妻3口確診！她訪鄰長染疫　剛離職回台中19歲女兒也中

太勸敗！新活水雜誌推「宅閱讀」方案　在家護台灣系列優惠價

救命疫苗來了！網曝「日本超暖3細節」只為援台：真的細膩

科技廠用「紙箱當隔板」防疫！網笑噴：下班還能拿去公園睡

雨彈狂炸雙北！他驚見大湖公園「淹到快滿出來」：要扛住啊～

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

新北4警拔槍喝斥可疑人士「趴下」　所長到場傻眼...尷尬喊：教官好！

快訊／北投1家3人陳屍臥房！高燒女兒快篩陽性　死亡長子原住萬華

日本捐的近124萬劑AZ疫苗「抽樣600劑」　力拼6／11前核發封緘證明

獨／華航機師、空姐「違規去酒吧」都被停飛　懲處內容曝光！

苗栗驚爆第二家電子廠女員工確診　返回雲林娘家母親也染疫

台塑六輕夫妻3口確診！她訪鄰長染疫　剛離職回台中19歲女兒也中

太勸敗！新活水雜誌推「宅閱讀」方案　在家護台灣系列優惠價

救命疫苗來了！網曝「日本超暖3細節」只為援台：真的細膩

科技廠用「紙箱當隔板」防疫！網笑噴：下班還能拿去公園睡

雨彈狂炸雙北！他驚見大湖公園「淹到快滿出來」：要扛住啊～

南投+2疑外地家人返鄉奔喪傳播　縣府憂社區感染明後天3場快篩

才開不到1年！《反骨》飲料店宣布倒閉…酷炫嘆：賺1個月賠2個月

快訊／北投1家3人陳屍臥房！高燒女兒快篩陽性　死亡長子原住萬華

協助台灣防疫！Google公開防疫六招　輸入疫苗就可得知最新消息

周玉蔻曝「曹興誠痛批藍營」訊息：唯恐台灣不亂　甘為中共犬馬

日本捐的近124萬劑AZ疫苗「抽樣600劑」　力拼6／11前核發封緘證明

獨／華航機師、空姐「違規去酒吧」都被停飛　懲處內容曝光！

對抗疫情！遠距教學憂「變胖又近視」　專家激推「必備3大營養素」

時力黨團籲紓困補助弱勢租屋族　研議暫緩進入夏季電價

疫情下壓力倍增　聯新醫院精神科「視訊門診」提前拆彈

女生鞋櫃要有一雙「Vans」！5種風格可甜可鹽　休閒服、正裝都能配

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

即／雷雨轟炸　信義區淹水

三級警戒倒數10天「是否延長？」陳時中回應了

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

忠孝東路「變水道」狂淹半個輪胎高！

即／京元電深夜猜篩檢1915人！51人呈現陽性

更多熱門

相關新聞

台南開基玉皇宮捐贈警五分局「滅菌門」

台南開基玉皇宮捐贈警五分局「滅菌門」

疫情嚴峻，各縣市陸續傳出員警確診，為維護員警執勤安全升級防疫，台南市開基玉皇宮特別捐贈「消毒滅菌門」，裝設在台南市警五分局一樓及所屬各派出所門口，讓警員返所後能先作全身消毒，確保員警執勤及洽公民眾安全。

日疫苗及時雨！台灣的外交突破

日疫苗及時雨！台灣的外交突破

京元電子防疫破口台南南科防疫超前部署！

京元電子防疫破口台南南科防疫超前部署！

台北101點燈「台日友誼長存」

台北101點燈「台日友誼長存」

新北成立「抗疫車隊」114輛巴士小黃加入　已載送3060人次

新北成立「抗疫車隊」114輛巴士小黃加入　已載送3060人次

關鍵字：

防疫居家上班上班族辦公溝通力

讀者迴響

熱門新聞

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

即／北投一家三口陳屍民宅！同住女也發燒

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

更多

最夯影音

更多
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面