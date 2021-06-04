職場致勝必學！遠距辦公考驗你的「溝通力」　靠6點檢視是否合格

▲許多上班族改採居家辦公。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

防疫時期，許多上班族都改採居家上班，這時候也考驗了不少人的溝通能力，如何向同事完整表達自己的意思，讓工作能夠快速且快樂地完成，可是一門大學問！心理學博士榎本博明就將提升溝通力分為6大點，當你擁有越多點，代表溝通力越高，越容易得到對方的正面回應，對於職場上的人際關係也能大大加分，一起來看看你的溝通力夠不夠吧！

提升溝通力的 6 因子

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1. 社交性：面對陌生人也不膽怯、說話得體

社交性低的人，最煩惱的事是不會閒聊。就算社交性低，對於應傳達事項、應說明的事、報告等內容，也都能說，但說完必要內容後，就想不到可以說什麼，令場面尷尬不已。此時，與其追求自己變得能言善道，不如把重點放在傾聽，以做一個懂得傾聽的人為目標。

2. 自我揭露性：不採自我防衛的態度，坦率交心

自我揭露性低的人，對自己沒有自信，擔心東、擔心西，也不太相信別人。不自我揭露的人，會讓人覺得有距離感，很難建立親密的關係；反之，自我揭露性高的人，雖會給人好感，但凡事都不能過與不及，還沒建立親密關係時，就說太多私事的人，會讓人覺得是無法控制自己、情緒不穩定的人。

3. 自我主張力：能有條理地表達自己的想法

說服性溝通的目的，是讓對方了解自己想說的話。因此說的時候不是什麼都說，簡單明瞭地說比較有效，說太多只會讓事情變得複雜，讓對方難以理解，此外，過度自我主張也 會讓對方心生反抗。為了讓溝通順利進行，必須在「自我主張 力」、「傾聽力」和「理解他人的能力」之間取得平衡。

4. 感情表現力：能表現自己情緒，打動對方

明明有邏輯力，卻總是說服不了對方的人，通常都有感情表現力差的缺點。當雙方意見衝突，或覺得自己好像說過頭時，如果能說一句「對不起，我說得太過分了」就可以緩和對方情緒。要讓人把道理聽進去，就必須讓他先心平氣和，一個人在情緒反彈的狀態下，什麼道理都聽不進去。

5. 理解他人的能力：關心周圍的人，並能體諒他人心情

每個人心中都有個寂寞的角落，現今大家光煩惱自己的事都來不及了，哪裡還有餘裕去管其他人。這種時代中最需要的特質，就是能關心他人，了解他人的心態。和關心自己的人在一起，會讓人感到愜意。

6. 傾聽力：專心聆聽對方，讓對方打開心胸

心理諮商漸趨普及，我想這是因為，大家越來越難互相聆聽吧。正因如此，懂得聆聽的人更受歡迎。能專心聆聽別人說話的人，就是讓人相處愉快的人。

★內文經采實文化授權，摘自《職場致勝必學的人性心理學》。