柯文哲：如果台灣封城3週　「全球半導體都受影響」

記者袁茵／台北報導

全台三級警戒延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心7日公布，國內新增211例本土確診，以新北市82例最多，其次為台北市60例，並新增26例死亡。針對封城相關問題，台北市長柯文哲表示，倘若宣布台北市明天封城，那今晚高速公路就全塞車了，要封還是得全島一起封，不過若台灣封城3週，「我看世界半導體就會受到影響。」

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處首長出席，並對三級警戒延長、學生停課至暑假因應作為、莫德納疫苗配發與施打對象、北市大型接種站等問題進行回應。

針對目前疫苗施打進度，就算連美國給的疫苗都算進去，覆蓋率只有8％，解除三級警戒預估最快要到8月嗎？有專家建議，中央應該慎重考慮停工封城。對此，柯文哲說，台灣是一日生活圈，封城要全島一起封，從以前經驗來看，若宣布明天台北市要封城，今晚大概高速公路就全部塞車了，這從「武漢封城例子可以知道。」

柯文哲表示，坦白講要封城，講比較容易、執行困難，只有雙北封城沒有用，要全島一起封。問題是台灣封城3週，「我看世界半導體就會受到影響，這不得了！」

柯文哲強調，要務實地講，如何以最低成本維持三級管制效果撐到疫苗來臨，是現階段唯一的選項。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）