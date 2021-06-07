快訊／醫護挑莫德納疫苗打？柯文哲「未來將成大問題」：乾脆繳回來

記者袁茵／台北報導

全台三級警戒延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心7日公布，國內新增211例本土確診，以新北市82例最多，其次為台北市60例，並新增26例死亡。關於傳出醫護挑選AZ疫苗和莫德納疫苗，台北市長柯文哲表示，這未來會變成大問題，他覺得在醫院的那些疫苗，不打乾脆就繳回來給其他要打的人打。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處首長出席，並對三級警戒延長、學生停課至暑假因應作為、莫德納疫苗配發與施打對象、北市大型接種站等問題進行回應。

面對目前中央配發除了AZ疫苗外，9日還有莫德納疫苗，但卻傳出有醫護想挑選疫苗等爭議。對此，柯文哲表示，這的確是大問題，坦白講AZ和莫德納，大家的確會挑，且還是選擇莫德納，將來若有國產疫苗能選，問題會更大。

柯文哲強調，自己一開始就說過，一個國家的疫苗不能有太多種，會造成行政成本變高，這是一個大問題，將來若疫苗變多，到底能不能選廠牌？這不像流感疫苗都打固定的，是個有趣的題目，不過現在也沒疫苗，但未來會變成大問題。

柯文哲說，現在還在醫院有6900支，顯然醫護人員也在觀望，但造冊打得沒問題，所以講過，到底要不要他選疫苗機會？這個的確是問題，所以造冊打，「我倒覺得在醫院那些疫苗，要打就打，不打就繳回來算了，給那些要打的打。」

指揮中心表示，新增211例本土病例，為106例男性、105例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於年5月21日至6月6日。

指揮中心指出，個案分布地區以新北市82例最多，其次為台北市60例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市69例中，64例為已知感染源，1例有萬華區活動史，4例關聯不明。

指揮中心說明，新增26例死亡個案，共計為男性20位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月2日，確診日介於5月12日至6月5日，死亡日介於5月31日至6月6日。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）