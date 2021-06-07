快訊／柯文哲要求北市學校畢業典禮停辦　「拜託不要耍大牌」

記者袁茵／台北報導

全台三級警戒延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心7日公布，國內新增211例本土確診，以新北市82例最多，其次為台北市60例，並新增26例死亡。台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，北市實體畢業典禮不要辦，「拜託別耍大牌」。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處首長出席，並對三級警戒延長、學生停課至暑假因應作為、莫德納疫苗配發與施打對象、北市大型接種站等問題進行回應。

台北市政府表示，若家長無法長期請家庭照顧假或其他特殊需求，可視個案開放居家保母收托；收托名單必須嚴實報備「居家托育服務中心」由居服中心每日掌握收托幼童、家長及保母本身的身體健康監測；托嬰機構維持停托；第一線警消醫護防疫人員若有0至2歲嬰幼兒，可送托到居家保母，全日托補助8000元。

柯文哲表示，表面上說到7月2日都停，不過在疫情還沒緩解之前，應該會繼續拖下去。這段時間學校期末考無法實體考試，授權學校處理線上評量或調整，原則上是停課不停班，基本照顧都會做到。

柯文哲指出，實體畢業典禮先別辦，畢竟屬於群聚部分，「拜託不要耍大牌，說不行就不行！」改成線上辦理。

北市教育局表示，考量目前疫情嚴峻，第三級警戒時間延長，依據中央政策，同步宣布台北市高中職、中小學、幼兒園、補習班及安親班自5月18日起停課持續至7月2日，另北市社區大學、樂齡學習中心、樂齡學堂、成人基本教育研習班也配合延長停課至7月2日。

北市教育局指出，學校停課期間，對於個別家長無法照顧孩童需求，各級學校及幼兒園將持續至7月2日止規劃學生個別照顧服務，並掌握每日人數，所涉及鐘點費，得申請本局專案補助。

教育局表示，今年度將取消紙本期末測驗，改採多元評量（例如線上評量）或調整（簡併）評量次數及比例，合併計算學期成績，其學期成績單得於新學期開學時發放，部分期末獎項發放亦同，畢業生部分由學校郵寄到家。

教育局說，中等學校部分，因應疫情停課，影響學生服務學習及改過銷過執行，由各校彈性調整並採多元形式從寬認定，以維學生學習權益；本學期補考以採線上測驗或多元評量方式辦理，重補修課程全面調整為線上課程方式實施。另今年各級學校也不會舉辦實體畢業典禮，學校如果希望為學生留下紀念，可以採線上方式進行。

北市教育局說，北市各級學校含幼兒園暑期營隊、課後照顧、學習扶助及相關育樂活動，一律取消或延後，視疫情狀況滾動修正調整因應，另本學年度社團成果發表活動也取消辦理。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）