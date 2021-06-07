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嚴防移工成破口　屏縣訪視50人以上移工的企業主

▲屏東縣政府加強移工防作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣政府加強移工防作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

針對京元電子工廠移工染疫事件，屏東縣政府今(7)日起針對縣內有50人以上移工的企業雇主，進行入廠訪視了解移工宿舍安排及移工分流管理如同一宿舍地點同一工作地點避免不同班別混雜，用餐保持1.5公尺以上或設有隔屏，不共用餐具，沐浴換洗空間；而住宿地點應量體溫、戴口罩並提供肥皂及酒精性乾洗手，若有移工出現疑似症狀則立即安排就醫，確保安全。

▲屏東縣政府加強移工防作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼工廠移工防疫。

▲屏東縣政府加強移工防作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

國內疫情嚴峻，屏東縣政府從5月16日起台灣本土疫情發生時，即持續加強移工防疫訊息宣導，轉傳多國語言版本給移工知悉共同防疫，加強宿舍管理等防範措施；在移工聚集地點如港口、小吃店、雜貨店、公園、清真寺等地區張貼海報及派員現場輔導，提供酒精、口罩等防疫物質，對未遵守相關防疫措施之場所及個人，加強取締並舉發。

並入廠宣導及訪查，移工雇主對於防疫工作亦相當審慎，部分工廠已實施移工居住廠區內宿舍必須請假才可短時間外出，甚至統一由少數人進行外出代購的規定，縣府則發放多國語言宣導單，另也配合勞動部聘僱移工指引要求強化雇主防疫量能實施分流措施，以強化防疫管理。

縣府勞青處黃鼎倫處長表示，現階段台灣三級警戒假日人流降低，雇主相對嚴格提醒移工假日非必要不可外出，故移工休假日皆在宿舍休息，然移工若有人確診，確診者傳染將非常快，防疫是不分國籍，提醒雇主配合勞動部規定進行廠區工作環境、宿舍、餐廳全面清潔消毒，嚴格落實分流管理，並暫停移工轉換、調派等防疫措施並加強宣導移工不群聚飲食、抽菸、聊天或喝酒，應落實移工戴口罩、勤洗手防疫。

要台灣瞭解Covid-19防疫資訊，可加入四國語言LINE@移點通 https://reurl.cc/4yEeRL ，掌握第一防疫消息；免付費防疫專線1922，移工可撥打1955專線尋求協助。

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