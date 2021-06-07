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台南直播教學全台觀看累計588萬人次　小兒感染醫師及明星藝人都來助陣

▲台南直播教學叫好又叫座，6月7日開始每節課片頭，將有小兒感染科賴貞吟醫生、藝人黃鐙輝、樓心潼、曾子余、米可白、徐小可等人的感謝短片，邀請家長跟孩子一起來上課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南直播教學叫好又叫座，6月7日開始每節課片頭，將有小兒感染科賴貞吟醫生、藝人黃鐙輝、樓心潼、曾子余、米可白、徐小可等人的感謝短片，邀請家長跟孩子一起來上課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

停課不停學，台南網路線上直播教學從5月20日啟動至今，即將進入最後1週的課程，由於課程內容的設計相當用心、每節課程連畫質也都高水準，因此不光是台南的學生會進入上課，不少新北市的家長都讓孩子進入上課並留言感謝！

為了讓孩子們在家上課也能夠有點小小的驚喜，台南市教育局特別在最後一週的課程裡，加入了黃偉哲市長對教師這段期間的付出、以及家長們的配合表達感謝之意的影片，還特別邀請到幾位特別來賓為孩子們錄了影片，鼓勵大家在疫情期間利用這個難得可以在家利用網路上課的機會好好加油！

黃偉哲市長表示，這次特別為孩子們在上課前進行鼓勵的來賓有黃鐙輝、米可白、徐小可、曾子余、樓心潼等五人，還有一位在北部小兒感染科名醫賴貞吟醫師，因疫情期間大家除非工作，都必須乖乖宅在家中，但深知小孩不是真的在學校課堂上，確實比較容易懶散和怠惰，所以每個人都很樂意為學生們錄製加油影片！

課程累計至6月7日開播前已達588萬人次，因為每天固定的上課時間，且每位老師相當親切、專業、耐心的引導，小孩只要跟著上課，就不用擔心在家沒事做，因此也獲得全台父母的好評，叫好又叫座，還有家長擔心小孩沒課上了以後在家鬧翻天，詢問是否可以一直上課上到暑假結束、下學期開學，也讓參與課程錄製的老師和工作人員都非常欣慰。

早在開播初期各地方政府就來電詢問相關經驗，甚至全臺各地家長、教師特地致電或留言鼓勵，台南市教育局長鄭新輝表示，這只是善盡職責，協助老師引導學生在家自主學習、讓家長安心陪伴、讓我們一起度過疫情難關。6月7日開始，每節課片頭將有小兒感染科賴貞吟醫生、藝人黃鐙輝、樓心潼、曾子余、米可白、徐小可的感謝短片，邀請家長跟孩子一起來上課！授課網址： http://www2.tn.edu.tw/hlearning/Course0607B.html

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