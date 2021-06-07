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台南市公版線上教學近600萬人次觀看　北部竟占6成以上

▲台南市政府全力支援「停課不停學」，台南公版線上直播教學深獲全台各縣市歡迎與肯定，開播累計觀看人次約近600萬人次，竟有6成以上是北部民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府全力支援「停課不停學」，台南公版線上直播教學深獲全台各縣市歡迎與肯定，開播累計觀看人次約近600萬人次，竟有6成以上是北部民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心與教育部宣布全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課，台南公版線上直播教學自5月20日播出以來深獲全台各縣市老師、家長與學生的歡迎與肯定，開播累計觀看人次約近600萬人次，竟有6成以上是北部民眾。

為因應教育部宣布停課再延長兩週至6月14日，台南市教育局長鄭新輝進行公版直播教學課表，讓親師生可以提早規劃在家自主學習的時程安排。新的課表將以國小1至6年級為對象，內容包含6大領域8個科目，每天推出28-40門課，除了原有的國語文、數學、英語、自然與社會5個科目外，新增低年級「全英語主題課程」，以及中高年級的「藝術」、「健康與體育」。

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市長黃偉哲表示，為了防疫而延長停課是不得不的決定，對學校和老師而言，做好停課不停學的規劃與準備是一種挑戰。所幸教育局和輔導團專家教師群齊心協力、用心規劃公版的線上直播教學課程，加上授課教師認真備課，精彩的教學表現更吸引北中南東各縣市老師、家長與學生上網點閱，也造成轟動。學習是永不止歇的工作，每位老師都是孩子終身學習的守護者。在疫情嚴峻的時刻，感謝所有為學生停課不停學努力付出的教育夥伴，也期待經滾動修正後的新課表，讓學生有更豐富的學習品質。

▲台南市政府全力支援「停課不停學」，台南公版線上直播教學深獲全台各縣市歡迎與肯定，開播累計觀看人次約近600萬人次，竟有6成以上是北部民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，統計直播教學4天各領域的觀看人次，以國語文最多，數學和英語次之，顯示「工具性學科」依然是學生和家長的首選。分析這兩週1-9年級每門課的點閱數據發現，國小低年級的點閱率最高，其次是中、高年級，國中相對較少。其次，依據5月26日教育局對全市國中小教師線上教學現況調查顯示，國中各領域教師有採用「同步-遠距視訊教學」的比例已達95％以上，亦即國中教師已普遍具備獨立進行遠距教學能力，且學生也較能適應視訊互動式的教學方式。因此，新的直播教學課表將以國小階段的課程為主軸，並新加入3個科目，讓各領域的學習更為完整。其中低年級的「全英語主題課程」，將由外師與本國師協同進行教學，內容將更為精彩。

黃偉哲表示，教育部宣布停課後，市府全力支援師生停課不停學所需的硬體設備資源，包括：設備、網路、平台、學習資源，以確保線上學習不塞爆，教師線上點名學生不亂跑，提供非同步（三大教科書學習資源、五大領域微課程教學資源）和同步（線上公版直播教學）的學習課程，讓學生有多元選擇，透過教育局資訊中心和教育局首頁「停課不停學」的網頁，方便大家查詢，讓所有學生在防疫期間能停課不停學，希望市民齊心防疫，早日度過難關。

鄭新輝說，為確保家中無電腦和網路的學生可以停課不停學，在市長超前部署理念下，教育局2020年已盤點家中無載具設備學生13397人、有載具但無行動上網的有6828人，經盤點各校現有可供借用的設備（含筆電及平板）有11744台，雖有缺口，但教育局已請各校依學生需求立即借用，不足的由各區調度提供或由各校直接購買供學生借用，務必要讓每位學生在家有設備可使用，相關經費由教育局補助。

針對無法上網的學生，教育局已備妥100台移動式4G基地台、1700張SIM卡，另教育部也和電信業者協調提供可快速採購的方案，教育局將再提供5000張無線網卡給學生，若一時無法上網，可請學生先到校使用學校的網路，並由學校人員安排安全的學習空間，讓每位學生可以進行自主學習。

▲台南市政府全力支援「停課不停學」，台南公版線上直播教學深獲全台各縣市歡迎與肯定，開播累計觀看人次約近600萬人次，竟有6成以上是北部民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南市線上教學資源與模式如下：【非同步教學】三大書商線上學習資源：翰林、南一、康軒。五大領域微課程：整合教育部因材網、LearnMode學習吧、均一平台。【同步教學】台南市國中小公版線上直播教學：每日上午9時至下午3時45分，安排線上國、英、數、自、社五個領域科目進行直播教學。每一門課提供三種教科書版本，由科任教師同步上線授課。各校各班教師自行開設的線上直播教學：依照各班的需求，自行規劃辦理線上教學。

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