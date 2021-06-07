台南大雨過後道路出現路坑　3機車慘摔2人送醫

▲台南市安平區中華西路近安平路口，疑因連日大雨路面出現坑洞，造成3輛機車行經該處摔車，其中2名騎士受傷送醫。（圖：民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導



台南地區受梅雨鋒面影響連日大雨，在大雨侵蝕下，有些道路竟出現凹陷、坑洞，7日上午7時多，安平區中華西路與安平路口的1處回填柏油路面出現破損坑洞，有3輛機車行經該處，因道路不平摔車，其中2名騎士受傷送醫治療。

7日上午近7時30分許，這處位於安平區中華西路2段近安平路口的回填路面出現長約1公尺多、寬幾10公分的不平坑洞，因坑洞與路面有高低差距，當時行經的3輛機車騎士，不慎輾過該處坑洞時，失去重心人車摔落路面，其中2人受傷。

市警四分局警方獲報趕到現場，進行勘查測繪蒐證外，並協助消防局救護人員，將其中2名受傷騎士以救護車送到郭綜合醫院治療。警方趕緊在肇事坑洞旁放置交通錐，以提醒後方用路人車勿再輾壓坑洞，同時通報工務局相關單位儘快前往修復回填。

市警四分局案發後依規定對3名機車騎士製作詢問筆錄、以進一步調查釐清事故發生原因，據了解3名機車騎士都表示會向政府申請國家賠償。

工務局表示。工務局接獲消息立即啟動搶修機制，前往現場完成道路坑洞修補後開放通車；日後待民眾提出國賠申請時，將予以協助處理。近年來台南市嚴格執行路平政策，除了加強路平專案的道路厚度和底層改善，一般道路維護也透過前瞻計畫爭取中央經費30億元以上改善道路；另道挖管理也都不斷精進的強化維護改善。同時，市府相關工程單位24小時待命及巡查，並於巡查發現或接獲通報後均立即啟動搶修機制派員修復。在最近幾波旺盛的雨勢中，工務局共接獲通報12處道路坑洞，都已搶修填補完畢。



工務局表示，道路搶修機制SOP分為破洞和坑洞，若雨天破洞先以冷料瀝青緊急填補避免用路人危險，待天晴時再用熱料重舖；晴天時熱料瀝青直接補平碾壓。若發現坑洞，立即開挖找出問題修補後灌漿、鋪設瀝青；若坑洞無法立即處理時，則先清除障礙物並搶通道路，再進行臨時保護措施、提報災害復健工程處理。



至於7日騎士摔傷的路段道路，因臨安橋改建施工出入需求，無法做路平改善，待改建工程完工階段，會一併完成重新刨鋪成平坦舒適的道路。

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