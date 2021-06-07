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護理人員4個月流失近800人　蔡壁如痛心：陳時中聽到了嗎？

▲▼護理人員銳減。（圖／翻攝自Facebook／陳玉鳳）

▲2至5月護理人員流失759人。（圖／翻攝自Facebook／陳玉鳳）

記者黃巈禾／台北報導

護理人員爆發離職潮。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳指出，2到5月共流失795位護理人員，現在加進來265位，一樣是減少550位。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，「痛心！」護理師離職潮還是爆發了，抗疫天使是個好聽的名詞，但現實的疫情之下，暴力、岐視和不友善對待卻也真實上演中。

蔡壁如7日在臉書表示，自己原本就是護理師，對護理有莫名的情感，接受徵召加入這波抗疫護理師的行列，所以有一個退休護理師的line群組，透過這個群組，彼此互相打氣、加油，因為重新站上第一線抗疫，除了天生的使命感之外，還需要很大的勇氣。

▲▼蔡壁如投入第一線，與護理人員合影。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲蔡壁如投入第一線，與護理人員合影。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

蔡壁如透露，在群組上，護理師A說不敢回家，因為怕害到家人，成為高風險的染疫者，所以考慮搬到外面住；護理師B說可能無法繼續了，因為婆婆已經警告了，如果繼續下去，就不讓她回家；還有位年資21年的學妹，本來今年7月要離職，5月爆發疫情後，護理長的一通電話，決定重新回到急診室，還打趣地說「婆婆看到學姊都勇敢投入第一線了，不好意思叫她離職」，家人間溫馨的交流，是支撐這份工作最大的力量。

蔡壁如指出，第一線的護理人員，面對醫院高壓的工作壓力、面對隔離中的新冠肺炎患者，有時是無奈的壓力，面對家屬的哀求與要求，更是心力交瘁的壓力，回到家，面對家人既是關心，又是壓迫的心情，百味雜陳，護理人員也是平凡人，會猶豫，也會不知所措。

蔡壁如提到，當國人情緒因持續警戒看不到解封日，恐慌到一個程度時，會需要一個出口，若政府給不出一個可依循的路徑，例如像是什麼時候輪到我注射疫苗，「染疫者vs.非染疫者」、「醫護人員vs.染疫者」之間的對立和撕裂就會愈來愈嚴重。

蔡壁如說，她要大聲告訴國人，站在第一線的護理師是真正的勇者、抗疫天使需要你我的支持；同時，也要跟護理師們的家長及家人說，謝謝你們的支持，在大愛與小愛之間的拉扯與權衡，更令人無比心疼，「不止是說說而已，之前我提出支持第一線護理人員的七項建議，陳時中部長，你聽見了嗎？」

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