郭台銘買BNT缺原廠授權書　陳時中曝下一步規劃

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘擬購買BNT新冠疫苗，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，目前還缺原廠授權文件，會全力協助。陳時中6日進一步說明，相關文件資料辦理中，希望有機會與對口廠商安排視訊會議，以利洽購順利進行。

近期不少熱心的民間人士和企業都盼協助台灣取得國際疫苗，鴻海及永齡基金會共同規劃採購500萬劑BNT疫苗，佛光山則規劃協助進口最多50萬劑J&J疫苗，另孫文學校總校長張亞中則欲捐助500萬劑BNT疫苗、500萬劑國藥疫苗。

針對郭台銘購買疫苗一事，陳時中6日在記者會中說明，未來相關文件辦理過程，可能有些事項需政府同意，希望有機會安排三方或雙方視訊會議，避免文件來來去去的麻煩。

由於郭台銘採購疫苗缺原廠授權書，有前台積電高層建議改以有條件授權書通行，陳時中對此回應，這個建議確實不錯，但還有一個問題需要注意，對原廠而言，此做法可能會造成混亂，指揮中心會盡力協助，由衛福部疾管署協調出對雙方都好辦事的方法，可能更直接一點。

至於市場傳出郭台銘投資的台康生技，將爭取BNT疫苗代工，台康生6日發出重訊澄清，相關傳聞純屬子虛烏有。

台康生強調，公司基於企業精神指標其中之一 EMPATHY同理心，接受鴻海科技集團暨永齡慈善基金會創辦人郭台銘委託，協助進口BNT疫苗之申請及相關技術事宜，以善盡企業社會責任為初衷，望能早日緩解新冠疫情。