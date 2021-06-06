院所轉介確診「每案獎勵1萬」　林右昌再挺「停課不停學」到暑假

▲林右昌：院所轉介確診「每案獎勵金1萬」。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

中央流行疫情指揮中心今（6日）公布基隆市有2名確診案例，基隆市長林右昌在防疫線上記者會中表示，樂見疫情在基隆趨緩，但仍請市民加強警覺；即日起基層院所只要將疑似個案通報、轉介至基隆5家採檢院所採檢並確診，轉診醫療院所每案可獲得1萬元通報獎勵金，另建議將「停課不停學」延長到暑假。

今日確診案例是近期最少1次，林右昌提醒基層診所醫師，若在診治時，發現病患14天內就醫3次或7天內就醫2次，應詢問就診者的家人，是否也有發燒和上呼吸道症狀，有需要時開立轉診單，轉介至本市長庚醫院、部立醫院、三軍總醫院、礦工醫院及市立醫院等5家採檢院所，進行新冠肺炎快篩及PCR核酸檢測，轉診單請註明轉診原因及採檢項目，如病患經轉診採檢後確診，轉診醫療院所每案可獲得1萬元通報獎勵金。

另外，林右昌認為，應將「停課不停學」延長到暑假，由於疫情仍然嚴峻，要讓學生返校大家都不放心，學生的學習不能中斷，既然學校都已經完成期末評量，線上教學也已經上了軌道，執行到暑假應該沒有問題，目前也沒有跨教育階段或補課的問題，不過相信中央都在研議當中，市府會遵照中央的決議來執行。

▲基隆院所轉介確診「每案獎勵金1萬」。（圖／基隆市政府提供）

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