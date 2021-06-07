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母信義區安養院確診亡　領隊慟：再見了媽媽！下輩子再當妳的孩子

記者陳俊宏／綜合報導

疫情不只影響到工作，在國外擔任領隊的孔先生去年回台之後，今年又再歷經喪親之痛。他的母親生前住在台北市信義區安養院，沒想到5月爆出照服員去過萬華確診，母親因此受到感染，確診3天就不幸離世。他難過地說，連最後一面也只能隔著視訊，「再見了媽媽！下輩子希望再做妳的小孩。」而生前喜歡熱鬧的母親，如今後事只能簡單處理。

《東森新聞》報導，總是掛著溫暖笑容的孔媽媽，晚年患有帕金森氏症，照護上需要更多心力，未料在安養院染疫。在國外擔任導遊28年的孔先生說，那時只有爆出信義區有安養院染疫，但沒有公布安養院名稱，所以那時只是懷疑但不能確定，是後來收到安養中心傳的簡訊才知道。

母信義區安養院確診亡　領隊慟：再見了媽媽！下輩子再當妳的孩子。（圖／東森新聞）

▲▼孔先生和爸媽合照。（圖／東森新聞）

母信義區安養院確診亡　領隊慟：再見了媽媽！下輩子再當妳的孩子。（圖／東森新聞）

孔先生說，媽媽在當時呼吸就會喘，醫生是採取百分之百的氧氣，加上抗生素跟類固醇，但她的血氧度也只能到95；那時就拜託護理師，如果輪到進去媽媽的病房時，可不可以代為轉達，就是全家人都在等著媽媽回來，請媽媽加油。

未料，孔媽媽確診後身體狀況急轉直下，三天後不幸離世。孔先生回憶，當時病危母親就在一扇門後，卻不能進到隔離病房內握住她的手，連最後一面也只能隔著病房監視器。

當護理長輕輕拉開棉被的那刻，孔先生的心真的好痛。他在臉書說，「磕下最後3個頭，捧著裝著妳骨灰的罈，這是最後一次抱妳了…再見了媽媽，妳可以沒有病痛去修行，下輩子希望再做妳的小孩，記得提醒我下輩子加倍補給妳。」他也希望這樣的悲劇別再發生。

▼生前喜歡熱鬧的母親，如今後事只能簡單處理。（圖／東森新聞）

母信義區安養院確診亡　領隊慟：再見了媽媽！下輩子再當妳的孩子。（圖／東森新聞）

▼孔媽媽在安養院確診亡。（圖／東森新聞）

母信義區安養院確診亡　領隊慟：再見了媽媽！下輩子再當妳的孩子。（圖／東森新聞）

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