端午連假移動潮至少10萬人次　呂秋遠揭「這10種人」才想回家

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎疫情尚未趨緩，端午節3天連假移動潮預估至少有10萬人次。律師呂秋遠多次在臉書呼籲民眾「不要讓端午節變清明節、中元節」，6日晚間他加碼列舉出10種選擇在這個時間點回家的人，半開玩笑表示這些人可能跟親人有仇，「過節這件事，真的不是生死交關的事，不要老是想著賭一把、賭機會，去跟死神交關。」

▲疫情爆發之後，上班時間的板橋車站人潮驟減。（圖／記者湯興漢攝）

呂秋遠認為，要達成群體免疫的目標，至少要到9月、10月以後，這波疫情自5月母親節假期之後爆發，眼看這週末就是端午節連假，高鐵、台鐵、客運車票卻大熱賣，但每一次見面都會增加中鏢的風險，況且老年人的死亡率更高，如果不幸染疫，不僅自己的身體健康受損，家人、朋友也會遭殃，「先委屈一下，健康有了，什麼都會有。」

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此外，呂秋遠還在文中列出10種選擇在這個時間點返鄉的人，分別為：

1.因為跟爸媽、兄弟姊妹、親人有過節。

2.因為太想爸媽，覺得爸媽沒有看到你會死。

3.因為覺得孩子煩得要死，反正都停課了，乾脆送下去。

4.因為你是阿榮，已經當兵30年，沒休假回家。

5.因為覺得醫療、護理人員太輕鬆，想要給他們一點考驗。

6.因為想要看看封城是什麼樣子。

7.因為以為得病以後打疫苗就可以救命，疫苗不是來了嗎？

8.因為覺得生活要有儀式感，過節就是要團圓。怎麼可以在端午節不吃媽媽親手餵的肉粽？

9.因為沒經歷過一個人傳染給全村的經驗，想讓自己「名流青屎」。

10.因為時間寶貴，想要把端午節與清明節一起連結起來。不想拜祖先，只想當祖先。

▲從台鐵、高鐵、客運車票銷售狀況來看，端午連假移動潮預估至少有10萬人次。（示意圖／記者湯興漢攝，非返鄉人潮）



雖然列舉這10種人只是開玩笑，但呂秋遠在文末還是不忘強調，「過節這件事，真的不是生死交關的事，不要老是想著賭一把、賭機會，去跟死神交關」，在疫情趨緩以前，大家還是把自己當成即將被傳染的人，以及可能會傳染給別人的人，畢竟台灣並沒有在一週內將疫情降回二級警戒，現在能做的就是盡量壓低病例，照顧好自己，疫苗已經在路上了，「現在是我們為了自己在奮鬥，不是只有指揮中心單打獨鬥而已，要神也要人，我們一起加油，好嗎？」