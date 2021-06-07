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6月最慘！疫情後經濟7月有望好轉　人潮回穩至少要半年

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情衝擊眾多產業，台北市疫情重災區萬華累計至今已有1434例確診，連帶影響原本人潮擁擠的西門町商圈，讓業者苦不堪言，光是要讓人潮回穩，可能就要耗費半年以上的時間。台灣經濟研究院長張建一認為，6月大概是業者業績最慘的時候，但隨著7月上旬疫情有望好轉，再加上疫苗陸續開，民眾的消費信心應該就會漸漸回升。

▲▼西門町多數商家已歇業防疫。（圖／記者黃克翔攝）

▲西門町多數商家歇業防疫。（圖／記者黃克翔攝，下同）

隨著全國升至三級警戒，民眾大量減少外出，重創全國經濟、產業。其中，在這波本土疫情的重災區萬華區，截至6日為止，確診病例數已達到1434例、居家隔離503人，連帶影響西門町商圈人潮，以往的鬧區一夕之間變成空城，不少店家撐不下去，不是宣布暫停營業，就是忍痛關店。

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根據《自由時報》報導，台灣經濟研究院長張建一認為，6月應該是業者們業績最慘的時候，不過，疫情有望在7月上旬好轉，加上疫苗開打，預估民眾的消費信心會逐漸回升，對於疫情後的經濟復甦，他抱持樂觀態度；但業者擔心，光是人潮回穩就得花上半年以上的時間，對此，張建一建議，後續台北市政府可以多加注意夜市攤位間的安全距離，並加以整治，或者協助業者轉型做電商。

▲▼西門町多數商家已歇業防疫。（圖／記者黃克翔攝）

▲路上人車稀少。

此外，為了協助受疫情影響的店家度過難關，中央政府推出紓困4.0措施，4日啟動作業，首日便撥發555億元、累計361萬人受惠。而行政院的「1988紓困振興專區」也已經於官方網站上架，7日開放受理急難紓困申請，民眾只要符合「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」的條件，就可以依投保薪資領取紓困金。

至於國民黨提案的「每人普發1萬元紓困現金」能否實現，擁有多數席次優勢的民進黨尚未對此表態，能否通過還是未知數。但根據規劃，立法院將於7日召開臨時會審查紓困4.0預算，預計最快15日至18日進行三讀。

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