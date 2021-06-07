富邦壽「視訊投保」50歲以下民眾最多　逾7成選健康險

▲富邦人壽逾7成保戶「視訊投保」醫療險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

過去保險業務員賣保單都採「親晤親簽」，但國內疫情升溫，為減少民眾以及業務員可能因面對面接觸提高染疫風險，金管會開放業者可視訊賣保單，富邦人壽5月26日即全面施行視訊投保，大數據近日也出爐，此項服務廣受50歲以下民眾青睞，逾7成投保健康醫療險。

防疫期間民眾的疾病風險意識提高，富邦人壽指出，對於健康醫療險的需求隨之增強，超過7成（71%）投保健康醫療險，藉以轉嫁可能的醫療支出，其次是終身壽險；視訊投保服務除了廣受50歲以下民眾青睞，又以30世代的民眾最有行動力，占50%，因為肩負龐大的家庭責任，此時更能理解保險保障的重要性，因此更積極善用視訊投保補強缺口；20世代的數位原生族群則以32%居次。

「視訊投保流程相當簡單。」富邦人壽強調，只需要運用手機、平板等行動裝置，透過「連線、簽名、傳送」3大步驟，就能在家完成遠距投保。

第一，連線；業務員將相關投保文件以線上方式提供給客戶，客戶備妥文件後與業務員連線啟動視訊錄影。

第二，簽名；在視訊錄影的狀態下，業務員應先表明自身身分與所屬登錄公司，並向客戶確認身分、投保意願並取得其同意採視訊親晤親簽執行意願後，視訊畫面須清楚錄下客戶親自簽署同意視訊投保之聲明書畫面。

第三，傳送；客戶簽名後即完成視訊親晤親簽作業，便可結束視訊錄影，客戶須將相關投保文件拍照截圖回傳給業務員，業務員即可以線上方式(email)傳送回總公司，進入核保流程，待疫情警戒降為二級或以下時，再將正本繳回保險公司。



疫情肆虐，民眾對於健康風險意識提高，也更重視醫療險的規劃，富邦人壽因應疫情發展，以公平待客原則為核心，秉持從快、從寬、從優原則，推出７項理賠與彈性解釋措施，包括：一、確診者入住負壓隔離病房，將比照加護病房；二、確診者接受插管治療，比照氣切手術；三、一律不主張法定傳染病之除外責任，並依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任；四、融通以傳真或Email方式提出申請；五、確診染疫保戶及非保戶之慰問金(亦適用於政府徵召之退休醫護協助防疫者)；六、入住集中檢疫所或防疫旅館等場所治療者，視同普通病房並進行給付；七、疫情期間，全台醫療量能可能不足，原需住院接受治療之保戶，惟因本次疫情而經醫囑建議，改採醫院門診或急診方式治療者，將從寬視為住院，依其病況及療程給付住院醫療保險金。

富邦人壽進一步指出，自2020年疫情爆發就率業界之先，推出防疫保單，提供保戶更完善的保險保障；為減少外出染疫的風險，推行「視訊體檢」，降低保戶出入醫療院所的機會，並連結「視訊理賠」與「理賠easy pay」等多元且便利的申請服務，讓疫情期間無法出門的保戶，能透過手機視訊裝置完成理賠申請，最快當日收到保險金。

此外，為鼓勵民眾善加利用視訊投保服務，讓大家在居家防疫同時也能完善保險保障，規劃將推出線上抽獎活動，以回饋廣大保戶，攜手民眾實踐遠距投保零接觸之目標。