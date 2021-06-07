「相不相信第二波疫情正在退燒了？」　醫：新增確診一定繼續降

▲沈政男認為，雙北防疫目前已經越來越上軌道，幾乎已找不到破口了 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，雙北防疫目前已經越來越上軌道，幾乎已找不到破口了，大家可以放心，新增確診人數一定會繼續下降。他也提到，疫苗施打的順序，就是同時考慮死亡率與接觸風險，其中最應優先，除了救人行業以外，當然是機構長者。

指揮中心5日公布新增476例本土，另有35例校正回歸，一共511例；6日新增335例本土，校正回歸8例，總計343例。沈政男6日在臉書說，6日總計343例，4日是多少例？這樣相不相信第二波疫情已經正在退燒了？不相信的話，可以把苗栗5日新增的75例扣掉，你會看出全台新增已經降到了300例以下了。

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沈政男指出，還是不相信？可以看看台北6日新增多少？64例！比苗栗還少，新北也減少了不少；6日也看到台北目前居家隔離將近3000人，新北則是5000多人，顯見雙北早已回復疫調與居家隔離，最近發病案例很可能都在匡列名單裡。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

沈政男表示，新北快篩陽性率更已降到了1%以下了，而其中大部分都是無症狀，所以有人說「目前確診案例被低估一半」，這不合事實，因為快篩撈出了好多無症狀；總之，雙北防疫目前已經越來越上軌道，幾乎已找不到破口了，大家可以放心，新增確診人數一定會繼續下降。

沈政男提到，6日又增加死亡36例，專家小組召集人張上淳有說，必須跟國外數據比較；這事情是這樣，必須做年齡的人口比例校正，比如80歲以上必須單獨列出，因為國外顯示alpha變種死亡率在這個年齡層可達12%，但台灣目前並未列出。

至於近日吵翻天的疫苗問題，沈政男認為，疫苗施打的順序，就是同時考慮死亡率與接觸風險，其中最應優先，除了救人行業以外，當然是機構長者。

►本文獲得沈政男醫師授權。