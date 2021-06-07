快訊／民眾凌晨1點排申請紓困　網站塞爆　幸運兒PO照：2次就登入

網搜小組／董美琪報導

行政院的「1988紓困振興專區」已在政院的官方網站上架，7日啟動各項線上申請作業。其中，民眾只要符合「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」的條件，就可以依投保薪資領取紓困金，7日凌晨一過，已經有很多網友排隊申請，一位網友更上網表示自己申請成功，「2次就登入！」

▲網友PO出「自營紓困」申請成功截圖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



[廣告]請繼續往下閱讀...

網友凌晨1點多在「爆廢公社公開版」分享，「2次就登入，運氣蠻好的，不要留言問我資格，我自己也不會分。我只是登入然後查詢了一下自己的資格，有符合，所以就申請了。」他表示「我第一次失敗，第二次就成功了」。

不少網友羨慕紛紛留言「每登入都塞車」、「剛剛等了40分鐘結果跟你出現一樣」、「真好有補助」、「應該要早上了」、「進入後還要排隊欸！」、「我等20幾次，3個人資料花了我10分鐘」、「卡死了，一樣到明天，吐血，原本7小時變5小時，現在變一天」、「大家努力刷網頁，晚上人比較少」、「為什麼我昨晚就申請成功了，有序號」。

勞動部表示，7日網路流量將會最高，系統已經設定排隊功能啟動，讓大家知道可以上網登錄時間。另外也呼籲勞工，如果本身沒有急迫需求，建議可以過幾天再登錄，讓有需要勞工朋友可以先行使用，只要在7月5日前成功上傳，領取補貼的權益都一樣，不會因為晚一點傳帳號登錄而影響，權益不受損。

110年「自營業者或無一定雇主之勞工生活補貼」

適用對象：具中華民國國籍之自營作業者或無一定雇主之勞工，且同時符合下列條件：

1. 由職業工會參加勞工保險。

2. 110年4月30日已參加勞工保險。

3. 108年個人各類所得總額未達台幣40萬8千元。

4. 未請領其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼。

▼網站塞車，不少民眾不斷更新排隊中。（圖／勞動部勞工保險局）



▼勞動部公布自營作業者及無一定雇主勞工補貼措施。（圖／勞動部提供）



▼紓困4.0。（圖／記者曾筠淇製）

