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「10大花錢壞習慣」淪為月光族　網友嘆：超有感

▲妹子,購物（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）
▲網友列出日常生活中一些壞習慣，可能是你存不到錢的原因。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

覺得自己沒有太多的花費，戶頭卻也沒存多少錢？其實你可能不知道，生活中一些花錢習慣，正默默消磨你辛苦賺來的錢，據《DailyView網路溫度計》調查，點出一些「花錢壞習慣」，讓你在無意間浪費錢，甚至陷入月光的窘境，讓許多網友看了直呼「超有感」。


NO. 10 為了免運硬湊無用商品

網路購物非常方便，讓人一打開網頁，一看就是好幾個小時，每次到了結帳的時刻，看到上頭顯示「滿5XX就免運費」，就會想說再差ＸＸ元就可以省運費了，硬是把一些商品丟到購物車，到貨後才發現自己買一堆沒用的東西。網友也分享經驗，「每次都為了免運找有什麼可以湊的，結果浪費超多時間」、「看到免運就很難控制自己不要買」。


NO. 9 心情不好就暴飲暴食

工作壓力大，遇到不順心的事，下班就想對自己好一點，藉由吃來犒賞自己、紓解壓力，但如果每次心情不好，就想要大吃大喝，久而久之，在飲食上的花費，也是一筆不小的數目，甚至影響到身體健康。網友建議可以「每個月訂出一個吃大餐的額度」，就不會因為吃太多美食傷了荷包。

NO. 8 不先比價隨心所欲地買

許多人買東西，因為懶得比價，覺得浪費時間，隨心所欲下單，長期累積下來的差額，加總後也是為數不小的金額，其實現在有許多電商比價網站，不只可以幫你搜尋同樣商品在不同商場中的價格，還可以顯示商品自從上架後價格是上升還是下降，讓你不吃虧，存下更多錢。

NO. 7 沒列購物清單就逛街採買

明明只是去賣場買個洗面乳，怎麼出來的時候卻大包小包，很多人都有類似的經驗，因為沒有「事先列出購物清單」，進到賣場後看到五花八門的商品，一不小心就失手，購買預料之外的東西，不知不覺花了大錢。許多網友認為購物清單可以「逼迫自己除了清單上的東西以外不可以亂買」，幫助省錢。

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NO. 6 三餐外食累積驚人伙食費

許多人因為在外租屋，沒有廚房設備，或是工作太忙碌，沒時間自己煮飯，三餐都外食，月底打開記帳本，才發現有很大部分的支出都在伙食費，因此就有網友建議，每個月可以固定幾餐都自己煮，在外租房子的人，可以運用快煮鍋、烤箱等電器開伙，不僅可以省錢，也能確保食材的新鮮程度。

NO. 5 看到明星網紅代言就下單

近來有許多網紅，在社群網站推薦商品，直接試用給你看，讓許多人看了，不知不覺就動了心，瘋狂下單，不過有時候明星網紅代言的商品種類，不一定是自己需要的，盲目地為了明星網紅買東西，會在沒有察覺的情況下花了不少錢。

NO. 4 腦波弱錯把想要當需要

明明是不需要的東西，卻是硬要買回家？許多網友常開玩笑稱自己真的「腦波很弱」，把「想要」當成「需要」，因此有人建議，看到喜歡的商品後，可以回家先想個幾天，讓自己冷靜一下，很多時候會發現，沒有這些商品對生活也不會造成任何影響，漸漸就會降低購買慾望。


NO. 3 刷卡分期付款積沙成塔

明明存款金額就不夠，卻凡事都刷卡分期付款，認為每個月只要繳一點點錢就好，這種心態，就是沒有做好理財規劃，因為分期付款，不但讓你不知不覺累積更多費用，還可能還伴隨利率，算一算，沒有比較划算，還可能被帳款綁架，因此許多網友都認為「一次繳清比較好，心裡也比較輕鬆」。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）
▲記帳有助於了解自己每個月的花費。（圖／pixabay）

NO. 2 沒記帳習慣不知花費多少

養成記帳的習慣，還要記得，每個月檢視自己的花錢習慣，有記帳習慣的網友分享，「長期記帳，看出自己的消費習慣才能調整」、「有記帳才會知道自己怎麼花錢，當清楚知道想要不是必要、需要，錢就能省下來」。

NO. 1 一有折扣就搶到失心瘋

許多店家不定時推出「買一送一」活動，百貨公司、電商更會推出各種期間限定的購物節，很多人會因此覺得現在不買，以後買可能會更貴，於是瘋狂囤貨、買到失心瘋。許多網友有感回應「每次不小心大買特買之後，都會發現很多東西其實用不到，放著放著還可能過期，其實根本就沒有省到。」

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