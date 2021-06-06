柯文哲、羅智強開砲中央　苦苓「小故事2連發」狂酸：別學臭嘴

▲苦苓在FB開嗆柯文哲、羅智強。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

記者閔文昱／綜合報導

行政院日前推出紓困4.0計畫，希望能藉此提振內需，不過卻遭柯文哲回應，「綁樁腳也不用花這麼多錢，政治還是要有良心」，不如抽百分之十的金錢來買疫苗，就能解決事情。另外，國內爆發本土疫情，日本4日贈送124萬劑AZ疫苗補足我國疫苗缺口，也遭羅智強發文狠批「最該感謝是不放棄監督政府的我們」。對此，作家苦苓在臉書暗酸2人，引發熱議。

政院日前推出紓困4.0計畫，盼藉此提振內需市場，協助受創的產業度過疫情風暴。但台北市長柯文哲29日指出，與其紓困要花幾千億，不如「抽1/10，600億買疫苗，就把事情解決掉」、「綁樁腳也不用花這麼多錢，政治還是要有良心」。

▲柯文哲日前抨擊紓困4.0「抽1/10，600億買疫苗，就把事情解決掉」。（圖／資料照）

對此，苦苓5日在臉書分享故事，一名住在高雄的女子打電話給住在台北的爸爸表示，「爸，告訴你一個好消息！我剛買房子了，一共花了600萬。」爸爸聽聞後回應，「唉，你與其花600萬買房子，還不如花60萬給小孩讀大學。」女兒則驚訝認為，「爸你說什麼？我當然有準備好小孩的教育基金。難道你認為我會因為買了房子，就不讓小孩讀大學嗎？」

文中接著表示，爸爸之後便尷尬地說，「呃⋯這兩件事應該是沒關係。」這下換女兒疑惑，「知道就好！爸你說，你為什麼會這樣講話？」對此，爸爸也坦承，「沒有啦，就我聽那個柯P說，『政府與其花6000億紓困 ，還不如花600億買疫苗』。聽起來好像很順，我不小心就把他學起來了⋯」讓女兒相當氣憤，「爸我知道你也是個阿北，但你可不可以不要學那個臭嘴？」

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗。（圖／資料照）

另外，台灣本土疫情爆發，每天都新增超過百例確診，日本政府緊急出手支援，捐贈部分疫苗幫助抗疫，首批124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca）4日到貨，讓處在嚴峻疫情的台灣民眾感動不已。不過國民黨革實院長羅智強則認為，「從日本捐疫苗這件事，大家沒看出這個政府有多無能有多廢嗎？」、「你們最該謝謝的是不放棄監督政府的我們好不好？」

▲國民黨革實院長羅智強。（圖／資料照）

苦苓5日在臉書分享另一則故事開酸，有兒子問媽媽，「馬麻，我們家廚房變得好乾淨哦！」媽媽聽聞後回應，「對啊，要不是那些蟑螂到處亂跑，我就不會下決心去買殺蟲劑，把牠們通通除掉。」對此，兒子感到困惑，「那我們應該要謝謝蟑螂嗎？」想不到媽媽竟說，「沒錯！你可以說——謝謝小強葛格。」