快訊／竹科1移工快篩陽性！即刻送加強防疫旅館　PCR緊急採驗中

記者陳凱力／新竹報導

新竹市府5日為「台灣護國神山群」的外籍移工舉行大規模快篩，今日預計可完成800人，截至中午約完成378人快篩，其中1人快篩陽性，已送加強型防疫旅館等待PCR結果。

3日竹科大廠向市府求援協助快篩，市府為加快啟動，向中央尋求支援，4日動員500名國軍、醫事人員、警消人力，在24小時內合力完成全區帳篷等設備搭設，新竹市5大醫院與醫師公會更在一日內動員200名醫護人員前線支援，讓「竹科專案(移工)篩檢站」緊急設立正式運作。

「竹科專案(移工)篩檢站」第一天有近800人線上預約進行採檢，截至中午約完成378人快篩，其中1人快篩陽性，目前已送加強型防疫旅館等待PCR結果。

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▲「竹科專案(移工)篩檢站」截至中午約完成378人快篩，其中1人快篩陽性，目前已送加強型防疫旅館等待PCR結果。（圖／新竹市政府提供，下同）



根據竹科管理局統計，竹科移工約有 1 萬餘人，初步調查有意願參與本次專案篩檢的移工約4千人，預估4天內可完成。

▲竹科有意願快篩的4000名移工，預計4日內可完成快篩。

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