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遭閨密監禁1年賣身2千次！　她淪賺錢機器「每天接6男客」活活虐死

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 26歲女子在友人長期監禁之下，不堪虐待身亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓日前爆出一起震驚社會的案件，京畿道光明市警方1月接獲民眾報案指出，一名女子在洗澡時突然昏倒。急救人員馬上出動，但女子到院後仍不幸過世。警方前往現場調查，因浴室沒有使用過熱水的跡象，察覺案情可能不單純，驗屍結果卻無異狀，接著才在死者手機中找到線索。原來她生前在昔日同窗的逼迫下賣春逾2000次，最終不堪虐待而死。

《中央日報》3日報導，警方解鎖26歲死者A女的手機，找到她被迫性交易的證據，而命令她賣春的人正是她死亡當天打電話報案的B女。二人相識已有10年，就讀同一所國中、高中及大學，畢業後一起離開家鄉，到異地生活，並在同一間公司上班，2017年卻一起離職，開始性服務的工作。

嚐到賺錢的滋味後，B女與同居的27歲男子聯手，開始誘騙A女，「性交易組織背後有人在操縱，妳不做的話可能會受傷」，以此誘騙她不斷接客，2019年12月至2021年1月間將她監禁在家中，強迫她賣身2145次、拍下至少3868件裸體影片等性剝削物，搶走她賺取共3億韓元（約新台幣744萬元）的酬勞。

二名嫌犯在A女家中安裝攝影機及追蹤APP，隨時掌握她的位置，平均每天要求她在附近汽車旅館接客5至6次，每天必續賺取一定金額的錢。若她未達成或有意反抗，二人便要求她洗冷水澡、不准她睡覺，或揚言將她的裸照傳給她父母。A女今年初曾一度逃回家鄉，為治療身上的傷口住院，未料B女與同居男強行將她帶回首爾。

當局推測，由於長期遭到監禁，A女身體狀況虛弱，事發當天又被迫洗冷水澡，因失溫不幸死亡。B女隨後領出她帳戶裡2.3億存款，藏在自己家中，現已被警方搜出，但她向警方供稱，從未強迫A女賣春，全是她本人自願。檢方3日宣布，二名嫌犯已依強迫性交易、剝削性交易、監禁致死等罪名起訴，正接受羈押。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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