南韓警察硬起來！大規模取締「情趣娃娃體驗店」　挨批雙重標準

▲南韓警方將取締仿真情趣娃娃體驗店。（示意圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府過去曾透過仁川海關沒收情趣用品業者從國外收購的情趣充氣娃娃，業者最後向憲法裁判所申請釋憲，最後才確定購入仿真娃娃並不違法。然而，南韓警方最近配合女性家族部，針對暗藏在社區內的「仿真娃娃體驗店」進行大規模取締動作，讓部分民眾表示不滿，認為根本是雙重標準。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓警方將配合女性家族部、地方政府，針對仿真娃娃體驗店進行取締工作，仿真娃娃完整重現女性身體部位，包括生殖器等，其收購或販賣與否在社會上一直是爭議話題；然而依據南韓現行法規，仿真情趣娃娃的租任與體驗服務，因為畢竟並非以「人類」為對象，不構成性交易等違法犯罪條件。

不過警方認為，仿真情趣娃娃有將女性「性商品化」的疑慮，且對青少年在性教育的認知上恐怕造成不良影響，因此從明（7）日起，認定情趣娃娃體驗店業者違反情報通訊網法、建築法，進行取締工作。

南韓警察廳今（6）日表示，首爾警察廳、京畿南部警察廳、京畿北部警察廳從7日至7月31日，會進行為期2個月的取締工作，只要在廣告看板、立牌、傳單輸入電話號碼、網址、電子郵件等資訊招攬顧客的業者，一律會被視為涉嫌違反青少年保護法。

消息一出後，社會傳出質疑的聲浪，認為仿真娃娃體驗房在本質上並非算是違法，警方憑什麼去在意輿論的眼光，進行大規模的取締工作。有網友在論壇上表示，「警察不去取締在紅燈區招攬客人的女性，而是站在女性家族部的角度，以高姿態取締仿真娃娃體驗房，對此我實在無法理解到底標準在哪？」

警方解釋，「仿真娃娃體驗房將猥褻的情趣娃娃置放在戶外、或是在窗戶貼上仿真娃娃照片攬客，對善良社會風俗造成妨害，我們是針對此部分進行取締。若是一般成人情趣用品店或性交易場所有類似的情況發生，我們會一視同仁進行取締。」

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