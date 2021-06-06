非正職輪不到居家上班！　公司差別對待還嗆：不想來就辭職

▲有非正職員工就抱怨，總是輪不到他們居家辦公。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本目前共有10個地區處於緊急事態宣言，各公司行號自疫情爆發後，也開始因應政府要求，將到公司上班的人數減少至30%。然而如今卻有許多非正職員工出面控訴，部分單位出現「居家上班歧視」的不公平制度。廣島一名在政府機構工作的非正職員工更爆料，自己遭到主管威脅，如果不願意來上班就請特休，不然就辭職。

根據日媒《中國新聞》報導，一名在廣島某政府機構工作的非正職員工稱，雖然中央政府要求要將公家單位的出勤人數減少7成，改為居家上班，但居家上班卻都以正職員工優先，非正職員工居家上班的比率甚至不到正職員工的一半，認為此舉是在歧視非正職員工，將他們的生命安全視為草芥。

▲根據內閣府統計，有居家辦公經驗的正職員工占42.2%，但非正職員工僅有18%曾居家辦公。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

一名50多歲的公家機關非正職員工表示，當初上級曾經指示正職要分流上班，但是卻完全沒有通知非正職員工相關事宜，讓她不滿，明明都是在同一個地方工作為何要差別對待，因此向主管抗議。怎知主管竟告訴她，「如果不想來上班就請特休，不然乾脆辭職。」

她表示，非正職員工與正職員工相比，待遇本就不同，如今疫情爆發，非正職員工竟還要承擔更多的感染風險，讓她感受到「生命的貴賤」。

根據內閣府2020年統計，有居家辦公經驗的正職員工占42.2%，但非正職員工僅有18%的人曾經居家辦公，由此可見，雇傭型態仍然影響了居家辦公的公平性。

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